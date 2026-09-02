Три малки навика за пазаруване, с които се грижим за природата

Пазаруването е ритуал, който често свързваме с почивка и желанието да бъдем заедно около масата в края на дългия работен ден. Независимо дали търсим обяд от топлата витрина между две срещи в офиса, или презареждаме хладилника с продукти за цялата седмица, изборите ни в магазина определят грижата както за нас и близките ни, така и за природата.

Зад всеки продукт в кошницата ни стоят използвани ресурси, опаковки, транспорт и отпадъци, чиито отпечатък в околната среда можем да намалим с ежедневните си избори пред рафта.

Споделяме с вас три лесни навика, които могат да направят пазаруването ви по-отговорно.

1. Спасете храна

Всяка година в Европейския съюз се генерират над 59 млн. тона хранителни отпадъци, затова Европейският парламент и Съветът на ЕС се обединиха около целта до 2030 г. техният обем в търговията на дребно и домакинствата да бъде намалено с 30% на глава от населението.

С кампанията си „Спаси храна" веригата BILLА насърчава по-отговорното пазаруване с мисъл за околната среда и личния бюджет. Благодарение на нея клиентите могат да закупят свежи продукти с наближаващ срок на годност с 40% намаление. В обхвата на кампанията попадат плодове и зеленчуци, прясно месо, млечни продукти, яйца, колбаси и деликатеси. Ще ги откриете със стикер за намаление в зоните със свеж асортимент и брандираните регали във витрините за месо и млечни продукти.

2. Намалете употребата на пластмаса

Всеки ден през ръцете ни минават десетки опаковки, които остават в природата дълго след като са изпълнили предназначението си. Затова изборът на продукти с по-малко пластмаса или с биоразградими опаковки е малка промяна с дългосрочен ефект.

От 2022 г. BILLA осигурява на клиентите си и устойчиви алтернативи на приборите за еднократна употреба. Прясно приготвените ястия и салати могат да бъдат закупени в кутии от биоразградим материал и 100% растителен произход. Голяма част от месото се предлага в тарелки с по-ниско съдържание на пластмаса и материали с по-висок дял рециклирани суровини. Изборът на насипни плодове и зеленчуци е още един лесен начин всеки от нас да намали употребата на пластмаса, без да променя съществено навиците си.

3. Една текстилна торба – множество ползи

Посещението в магазина на принципа „Една найлонова торбичка по-малко“ има измерим ефект върху околната среда. Лесно е и вие да бъдете част от тази промяна– съберете покупките си в класическата BILLA торбичка. Тя е изработена от 80% рециклируем материал, и ако я използвате често можете да помогнете за спестяването на близо 400 тона CO₂ емисии годишно.

Ще я откриете на касите заедно с още две опции - 100% памучна торба за многократна употреба и торба от биоразградим и компостируем материал. Носете ги в чантата или колата, за да са ви подръка. Именно малките избори, повтаряни всеки ден, носят най-голямата промяна.