"Нищо опасно и особено интересно": Председателят на комисията по отбрана за военните самолети на САЩ

"Вчера кацнаха два транспортни самолета, обявиха и по новините, че са С-130 "Херкулес" (считаните за най-големи военнотранспортни самолети в света). Мисля, че се преекспонира – трябва да ви уверя, че в това няма нищо опасно и особено интересно". Това заяви Иван Лалов, депутат от "Прогресивна България" (ПБ), председател на парламентарната комисията по отбрана, във връзка с новината, че пак американски военни самолети са кацнали на летището в София. По думите му, като каца военен самолет на гражданско летище, това не значи непременно изпълнение на бойна мисия.

Попитан от водещата на сутрешния блок на БНТ Христина Христова защо военни самолети трябва да кацат на гражданско летище, Лалов отговори, че си има споразумение в рамките. От думите му излезе, че РВД решава дали да позволи на чужди военни самолети (в рамките на НАТО) да кацат в България – те представяли план на полета и на тази база се вземало решение, а не предварително правителството да дава разрешение за всеки случай.

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Рисковете за България

СНИМКА: БГНЕС

Лалов отчете като рискове за страната ни последствията от войната в Украйна, визирайки дронове, мини, останки от тях. "Нашата реакция основно е на плещите на българската армия, на военноморските сили", каза той и изтъкна учение отпреди 2 месеца с Румъния и Турция, на което се упражнявало търсенето, откриването и обезвреждането на морски мини и дронове.

За дрона при Кардам – неофициално от Украйна било казано, че той е украински и посоката на полета му била съвсем различна, продължавало разследване да се разбере защо безпилотният апарат се е отклонил. На въпрос кой разследва, отговорът беше: "Украинците, предполагам и румънците".

Иван Лалов посочи и, че би трябвало да се увеличат парите за модернизация и инфраструктура за българската армия. Попитан кой род войски ще е приоритет, отговорът беше: "Към цялата армия". В Плана за инвестиции в отбраната са заложени 9 проекта, включително F-16, кораби за военния ни флот, ПВО система IRIS-T и т.н.

Що се отнася до парите на военнослужещите, Лалов каза – засега заплатите са замразени, вероятно така ще е през 2027 и 2028 година. "Надявам се, че това няма да е вечно замразяване", добави той и посочи, че всичко зависи от това как ще се развие българската икономика.

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За въвеждане на военно обучение Лалов посочи, че идеята е да има "отношение към родината" и не е стъпка към връщане на задължителната казарма.