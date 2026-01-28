Бизнесът възропта срещу опитите на БСП да одържави депозитната система

С отворено писмо до медиите Съюзът на пивоварите, Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки, Сдружението за модерна търговия изразяват категорична позиция за незабавно отхвърляне на внесеното от БСП предложение за държавна депозитна система за опаковки, която носи огромни рискове за България.

Национализацията на депозитната система е срещу утвърдения европейски модел и срещу интересите на гражданите, пишат в своята категорична позиция обединените браншове. Те изтъкват доводи, че предложените промени в Закона за управление на отпадъците нарушават европейското законодателство и подкопават всички основни принципи за законодателни решения – в т.ч. обоснованост, прозрачност, етичност и съгласуваност

Припомняме, че на 22 януари 2026 г. народните представители от БСП Биляна Иванова и Драгомир Стойнев, по инициатива на министъра на околната среда и водите в оставка Манол Генов, внесоха в Народното събрание (НС) предложение за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците (ЗУО), според което в страната се въвежда държавна депозитна система за опаковки от напитки.

"Недопустимо е национално значим и мащабен проект, който засяга хиляди бизнес оператори и всички потребители, да се прокарва в условията на политическа криза - правителство в оставка, предстоящи предсрочни парламентарни избори, Народно събрание с къс хоризонт на работа - както и без абсолютна никаква обоснованост, диалогичност със задължената индустрия, заинтересованите страни и широката общественост. Самият факт, че подобно скандално предложение се подава в последния момент, без прозрачност, без оценка на въздействие и без публични консултации поражда основателни съмнения за нелоялни и корупционни практики", пишат организациите.

Снимка: iStock

Властова наглост в "12 без 5"

Припомняме, че законопроектът предвижда бизнесът и гражданите да платят за изграждането и поддържането на депозитна система, която да бъде национализирана, поставяйки държавата в удобната позиция да се разпорежда с всички финансови и материални потоци и да контролира сама себе си.

"Тази конструкция нарушава европейския Регламент ЕС 2025/40 за опаковките и отпадъците от опаковки - законодателство с директно приложение в страните-членки на ЕС, което изисква системата да се управлява от независимо юридическо лице. Нещо повече, заложено е дори одържавяване /експроприация/ на частни активи - стъклените бутилки за многократна употреба, които са активи на производителите на напитки и възлизат на милиони евро, ще станат собственост на държавния депозитен оператор", пишат в своята позиция от бизнеса.

Въвеждането на депозитната система е реформа от национално значение, мащаб и въздействие, засягаща стотици производствени предприятия, десетки хиляди търговски обекти и всички граждани в страната. Безспорно този законопроект за депозитна система би имал и непреодолим негативен ефект върху бизнес климата в страната, пишат те и отправят апел към всички заинтересовани страни законопроектът да бъде отхвърлен "незабавно и в цялост".