Борисов: Какво ще стане с "Лукойл" - може би само Тръмп знае (ВИДЕО)

Какво ще се случи с тази рафинерия - може би само президентът Тръмп знае. Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред медиите в парламента във връзка с бъдещето на рафинерията "Лукойл", на която САЩ наложиха санкции заради войната в Украйна. На въпрос дали Тръмп му е споделял какво ще се случи с рафинерията, Борисов каза, че не е, защото не е премиер. "Ако бях - щях да съм с Орбан там", добави още Борисов.

"Лукойл" дали да става държавен или не, то дойде като гръм от ясно небе. Събудихме се със санкции за "Лукойл" и трябваше в рамките на дни и седмици да се измъкнем и да работи рафинерията", заяви Борисов.

Спешно решение

Борисов обърна внимани,е че трябва бързо да се махне решението за спиране на износа на горива, защото ЕК ни е направила забалежка, че с този закон нарушаваме общоевропейското снабдяване.



Припомняме, че след налагането на санкциите - парламентът прие спешна мярка за временно спиране на износа на авиационно гориво и дизел.

