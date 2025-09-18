Борисов няма да гласува по вота на недоверие, щял да облече тениска с лика на Коцев (ВИДЕО)

"Нищо не смятам. Даже няма да дойда да гласувам. Ако иска да мине, ако иска да не мине. Българите да си дадат сметка за безотговорността на тези хора. Утре без правителство - няма еврозона, няма бюджет, повярвайте ми тежък хаос, няма инвестиции", каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред медиите в парламента във връзка с предстоящото гласуване по вота на недоверие. Според него опозицията е активна, за да ги забележат хората, но това е и последният опит на ПП-ДБ да спрат еврото.

Той е категоричен, че няма да влезем в еврозоната със служебно правителството, защото тогава всички ще гласуват за бюджети, каквито искат хората.

Борисов обаче каза, че в същото време опозицията не дава изход от тази криза и не казва какъв е план "Б" и какво ще дойде като свалят правителството.

"Само преди 7-8 месеца след 8-мия или кой поред избор, всички ние се чудехме как да направим правителство. Буквално дадох под наем на това управление партията, не станах премиер. ГЕРБ не сме свикнали лидерът й да не е премиер, но да има някаква стабилност, го направихме", смята Борисов. ОЩЕ: "Всичко е възможно, защото на един косъм виси цялото управление": Анализ за вота на недоверие

Блокажът на парламента

Във връзка с блокирането на парламента сутринта и последвалите словесни сблъсъци между "Продължаваме промяната" и Делян Пеевски, Борисов бе попитан как е успял да дойде на работа. "През покрива", пошегува се Борисов и нарече въпроса жълт, като уточни, че е влязъл от входа, откъм БНБ. "Нека сме сериозни, кои входове са блокирани. Да не е нещо сложно да седнеш в колата, да чакаш да те вдигнат, за да станеш герой", коментира още Борисов.

Във връзка с критиките на "Продължаваме промяната", че го е страх да ходи пеша, Борисов отговори, че те са много смели. "Утре ще искат да се включа в обиколката на Витоша горе. Освен това за разлика от тях имам семейство, имам внуци и те вечер ме чакат да вечеряме. Аз не ходя от ресторанти от десетилетия. Какво искат - да ходя и да ме снимат. Кой им даде разрешение да затварят "Дондуков" заради пет коли, цяла София да се тресе от задръствания. Вие ме питате жълти приктазки. Откъде дойде, пеша ли дойде. Не мога да дойда пеша - болят ме колената, не мога да карам по 80 км на ден пеш, за да направя на някой от вас кеф", заяви още лидерът на ГЕРБ. ОЩЕ: "Наркоман. Погледни колко си смешен": Пеевски в словесен сблъсък с Асен Василев, Кирил Петков и ПП (ВИДЕО)

Ще сложи тениска на Коцев

Лидерът на ГЕРБ обеща, че ще сложи тениска в подкрепа на Благомир Коцев, каквато днес носят от "Продължаваме промяната" в парламента. Той напомни, че е застанал на позиция, че КОНПИ са прекалили.

"За това заслужават да бъдат разформировани. Ако ми дадат една фланелка на Благо Коцев, ще я сложа така, да ме снимат с нея и да спрат да говорят, че имам нещо общо с Варна", категоричен е Борисов.

Починалият полилцай

Борисов коментира и случая с починалия полицай днес по време на служба пред парламента. "Бог да прости полицая, защото като полицай това ми е тъжно. От години се политизира всичко свързано с МВР, използват се като оправдания за несгодите или неуспеха на политическите партии. Както дадох пример в Русе - един битов скандал беше политизиран 10 дена поне. Сега Бог да го прости, починал по време на работа, по време на пост. Нека не тъпчем по паметта на хората. Нищо полезно от това не се случва, нито им се вдига рейтинга, то не и им и пада", каза още Борисов. ОЩЕ: Полицай почина, докато охранява протеста пред Народното събрание (СНИМКА)