"Борисов лъже": Асен Василев отрече да е лобирал за изваждане на Пеевски от "Магнитски" (ВИДЕО)

"Вчера Бойко Борисов обяви, че ние сме лобирали Пеевски да излезе от "Магнитски" и отговорът го получи от английското правителство и отговорът беше, че Борисов лъже. Отговорът за това отклоняване на вниманието от бюджета е същият - Борисов лъже", каза лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев по време на брифинг в парламента във връзка с твърденията на Бойко Борисов, че ПП-ДБ са помагали на Пеевски да излезе от "Магнитски".

Как започна всичко?

Припомняме, че първо "Да, Българи" изнесоха информация, че Мария Габриел е преговаряла за изваждане на Пеевски от "Магнитски" по време на сглобката.

"Не знам Мария Габриел дали е преговаряла, но аз лично съм преговарял с външния министър Дейвид Камерън. Аз говоря за всички българи, които по несправедлив начин са попаднали в тези санкции", коментира още вчера Борисов, като той дори отбеляза, че ПП-ДБ също са работили за това.

Последва отговор от британското посолство, в което те заявиха, че не е подавано искане за изключване от името на който и да е български гражданин, включен в списъка със санкции на Великобритания, отнасящи се до корупционни практики.

Днес лидерът на ГЕРБ отново повтори тезата си, че ПП-ДБ са били ангажирани със свалянето на санкциите, но и че са му предложили пред Мария Габриел да разделят съдебната система на две, за което Мария Габриел се ококорила.

По-късно през деня и след изявлението на Асен Василев Пеевски пък разказа пред медиите как ПП-ДБ са му предлагали чрез своите контакти с Джим О`Брайън и Алекс Сорос да свалят санкциите му по "Магнитски", но са поискали от него да пенсионират Бойко Борисов, за да може да му вземат електората и да станат големи. ОЩЕ: Пенсия на Борисов срещу падане на санкциите: Пеевски разказа какво са му предлагали ПП-ДБ в сглобката