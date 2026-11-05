"Лъжите трябва да спрат": ДБ питат ЕК за частично национализиране на втората пенсия

Първо да изясним, че тогава, когато сондираш нещо с Европейската комисия, явно имаш идея да го направиш, иначе защо да сондираш. България вече е част от еврозоната и ние сме длъжни да спазим процедура в рамките на консултации с Европейската комисия да уточним рамката на бюджета. Всъщност рамката се подава до 15 октомври, правителството изпълни това задължение, след което започват работни консултации, до края на ноември трябва да се уточни с комисията как да изглежда голямата рамка на бюджета. Това обясни Надежда Йорданова, председател на парламентарната група на "Демократична България", в ефира на Нова телевизия.

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„Виждам от документа, който показахме, че правителството е направило доста сериозни изчисления в рамките на средносрочната бюджетна прогноза, в рамките на три години, при намаление на вноската, която отива към втория стълб, при намаление с 2%. Сондирането на една голяма реформа в пенсионното осигуряване би могло да бъде нормален процес, ако не се случваше две седмици преди да трябва да влезе и да бъде прието в парламента. Къде е разговорът с обществото? Къде е предварителната консултация? Къде е общественият дебат, съгласието? В крайна сметка става въпрос за нашите пари“, каза тя.

Тя не разбира къде е ангажимента на правителството да приеме точно такова решение за частично национализиране. „Ако не бяхме осветлили и спрели това, не бяхме осведомили обществото и предизвикали обществено негодувание, аз съм убедена, че това щеше да бъде част от пакета данъчни промени“, смята депутатът.

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Йорданова заяви, че лъжите трябва да спрат. „Нека да видим как ще се развие скандалът, ако продължат да лъжат. Тук ние като опозиция сме в правото си да търсим отговорност от управляващите“, добави тя.

По думите на Йорданова те са се подготвили и задали официални въпроси към Европейската комисия, така че всички факти по този случай ще бъдат изяснени.