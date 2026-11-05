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Костадинов: Не може табели, знаци и указания на чужд език - незаконно е

05 ноември 2026, 8:06 часа 712 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Костадинов: Не може табели, знаци и указания на чужд език - незаконно е

Държавният език е българският - с тези думи лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов се възмути, че на фасадата на БНТ пишело "Добре дошли" на български и на английски език. Според него, това било незаконно, защото в конституцията ни било казано, че българският е официалния ни език. И блесна с великия цитат: "Ние не сме тоталитарна държава - ако някой иска да е неграмотен, никой не може да му го забрани".

"Наистина имаме наложено двуезичие, а това е незаконно", настоя Костадинов в сутрешния блок на БНТ. Той не се съгласи, че България е и част от света и следва да сме отворени в това отношеноие - според него, всяка държава си пазела езика.

Костадинов стигна дотам да спори, че "няма такова нещо" - навсякъде по света да има надписи не само на официален държавен език. "Не бъркайте двуезичието с поставяне на някакви табелки в туристически обекти", добави той, като не видя нищо нередно да има указания на други езици на места, които работят в сферата на туризма и клиентите им масово са чужденци. Обаче: "На табелите за ориентиране - не, закононарушение е", каза Костадинов.

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Попитан какви тогава са глобите за нарушение, лидерът на "Възраждане" каза - не е в закона, наредби трябва да има, това е работа на изпълнителната власт. А на въпрос какви да са глобите, той се измъкна - ще се преценява според Закона за административните санкции и нарушенията.

Целият разговор протече, защото на първо четене законопроектът на "Възраждане" за защита на българския език беше одобрен. Законопроектът предвижда официалните надписи на държавните учреждения да бъдат само на български език и на кирилица.

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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