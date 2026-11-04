Първан Симеонов: Яркото противопоставяне БСП - СДС се завърна

"Не екзитполът е криво огледало на политическата реалност, политическата реалност е крива и добре че го има правото огледало на екзитпола, за да се види къде са изкривяванията." Това каза пред БНР политологът Първан Симеонов от социологическа агенция "Мяра" и обясни:

"В екзитпола има хора, които отговарят с различна степен на откровеност - някои от тях затаяват и казват или, че не подкрепят никого, или отказват да участват, а други откровено лъжат. Екзитполът е декларативно изследване и това може да означава, че някакви хора не са се чувствали много удобно да кажат за кого са гласували".

По думите му екзитполът може да покаже изкривяване, когато някой електорат е свръхпредставен, не са малко партиите, които инструктират своите хора да участват в екзитпола.

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"В същите секции, в които се прави екзитпол, след това се прави паралелно броене, което заковава резултата. Значи проблемът не е в извадката на екзитпола, нито в неговата методология. То се прави в същите секции, от същите хора, по същата установена методика, която на първия тур на президентските избори не показа никакви изкривявания".

Първан Симеонов беше категоричен, че конспиративна теория е съмнението, че резултатите от вота "са пипани", тъй като обикновено точният екзитпол на агенциите този път не е такъв.

Той коментира, че на изборите за президент не е регистрирана "млада вълна":

"15,3% млади хора във вота, пропорционално горе-долу толкова е имало и на първи тур, и на изборите за парламент на 19 април. Последно млада вълна имаше през април 2021 г., когато в рамките на един следобед Слави Трифонов се изкачи до второ място, благодарение на млада вълна, която предпочете него. Сега младите хора са гласували 60:30 за Андрей Гюров, т.е. младите са гласували по-синьо, а по-възрастните - по-червено, зелено".

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Яркото противопоставяне БСП - СДС се завръща, посочи Симеонов:

"Буквално в реминисценция на ония времена живеем, но тогава противопоставянето беше по принципни съображения, хейтът сега е друг тип и трябва да се намали, защото в противен случай няма въобще да може да функционира партийната система по някакъв съдържателен начин".