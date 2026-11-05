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ГЕРБ, ПП и ДБ готвят заговор: Финансово острие на властта за пенсиите и Бюджет 2027

05 ноември 2026, 8:02 часа 729 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
ГЕРБ, ПП и ДБ готвят заговор: Финансово острие на властта за пенсиите и Бюджет 2027

Има синхрон между ГЕРБ, "Продължаваме промяната" и "Демократична България" срещу "Прогресивна България". Създават изкуствени сигнали, за да отвлекат вниманието на обществото от съществените проблеми на държавата. Това заяви депутатът от "Прогресивна България" и заместник-председател на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание Стефан Белчев. Още: "Няма драстично обедняване у нас, икономиката ни е стабилна": Глас от "Прогресивна България"

Ще сложи ли властта ръце върху пенсиите?

Снимка: БГНЕС

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По думите му много е странно как изтече фалшивата новина от страна на опозицията, която представи документ, че "Прогресивна България" иска да посегне върху пенсиите от втория стълб. "За мен е много по-важно, че този документ се пусна тогава, когато разисквахме много важна тема - одитите от Сметната палата няма да се заметат", подчерта Белчев. 

Според него всичко друго са активни "полумероприятия от страна на ПП и опозицията". 

Стефан Белчев бе категоричен, че управляващите няма да пипат пенсиите от втория стълб. 

Впоследствие народният представител от "Прогресивна България" коментира заложените мерки в Бюджет 2027. 

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Белчев заяви, че управляващите с Бюджет 2027 ще доплатят това, което беше 2021 до 2025 г. като форма на финансов раздут балон. Някои от антиинфлационните мерки ще се даде глътка въздух на малките и средните предприятия, посочи той. 

Белчев добави, че срещите в Министерство на икономиката с ресорния министър и вицепремиер Александър Пулев, ще продължат, за да се изяснят всички мерки за подкрепа относно предстоящите високи сметки за ток. 

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Румен Радев Стефан Белчев Прогресивна България бюджет 2027
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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