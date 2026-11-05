"Някакъв хвърчащ лист хартия, сниман с телефон": Проданов за документа на Мирчев за втората пенсия

Няма никаква идея за промяна на пенсионен модел, за пипане на втория стълб, за пренасочване на вноски от втория стълб към първия стълб или нещо подобно. Абсолютно категорично, както казах и онзи ден, не е планирано и не се планира подобно нещо. Точно по тази причина то не присъства в бюджетния план, който беше изпратен в Брюксел за одобрение на 15 октомври. Не присъства никъде в официалната кореспонденция между нас и Европейската комисия. Това категорично заяви председателят на Комисията по бюджет и финанси на Народното събрание Константин Проданов от "Прогресивна България" в ефира на Нова телевизия.

ОЩЕ: Мирчев показа документ, доказващ намеренията на управляващите за втората пенсия (СНИМКА)

Той съобщи и че между България и Европейската комисия тече интензивна комуникация във връзка с бюджета. По думите му има няколко писма разменени след като е изпратен бюджетният план. Последното е на министър Гълъб Донев от 2 ноември. „Всичко това е официално качено на сайта на Европейската комисия и може да се види там“, добави депутатът.

Относно показания от съпредседателя на "Да, България" Ивайло Мирчев документ, Проданов отговори, че не знае и е видял „някакъв хвърчащ лист хартия, сниман с телефон, който може да бъде възпроизведен по какъвто си искате начин“.

„Не знам, аз не съм специалист по документи. Това, което мога да кажа е следното - на политическо ниво припознаване на такава идея няма“.

ОЩЕ: "От вас го чувам. Нямам представа": Проданов не знае за планирано посегателство върху спестяванията за пенсии

Проданов посъветва да се прави разграничение между разговори и идеи на експертно ниво, ако въобще такива е имало, и политическо припознаване и присъствието на дадена идея в определен документ.

На въпрос дали тази идея е била представена в предложението до председателя на Европейската комисия или пък до комисар Валдис Домбровскис, председателят на Комисията по бюджет и финанси в парламента отговори, че не знае. „Това, което мога да кажа, е, че и да е имало такива разговори на експертно ниво, те не са преминали цедката на политическото ръководство. Ако това нещо беше реалност, щеше да го има черно на бяло“, каза той.