Борисов: Откакто ни няма - има рекорден дефицит (ВИДЕО)

07 април 2026, 14:16 часа 615 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Откакто ни няма - има рекорден дефицит. Това каза лидерът на ГЕРБ и водач на листите на ГЕРБ-СДС в 25-ти МИР София и 16-ти МИР Пловдив град Бойко Борисов в Търговище. "Те дойдат ли ПП и ДБ - това се случва. После ще ги възстановим, защото 7 млрд. евро за една година повече събрахме от контрабанда и данъчни измами. Те сега нали направиха някакви корекции и хоп - веднага дефицитът отива на 1 млрд. и кусур", заяви лидерът на ГЕРБ.

Според него обаче на когото му се наложи да управлява, ще има ядове. 

Борисов инспектира реновирането на спортна зала в Търговище, финансирана по приложение 3. Заедно с него бяха водачът на листата на ГЕРБ-СДС за 28-ми МИР Теменужка Петкова и Томислав Дончев, водач на листата на коалицията в 7-ми МИР Габрово. 

"Асфалтираме улици отново по приложение 3", добави Теменужка Петкова.

Борисов отговаря "на злобата с усмивка" в кампанията

"Другите може само да се заяждат, ние само си показваме. Ще мине един-два месеца и тук", каза Борисов по адрес на опонентите си. 

Той призова колегите си от ГЕРБ на злобата да отговарят с усмивки в кампанията и само да им посочват зали, индустриална зона, училища санирани блокове. 

В тази връзка Борисов се поинтересува колко са санираните блокове в Търговище, като му беше дадена информация, че 16 сгради са санирани и хората им се радват.

Деница Китанова Отговорен редактор
