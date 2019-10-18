Борисов постави условие за подкрепа на финансова подкрепа за детско-юношески футбол

Премиерът на България Бойко Борисов коментира пред журналисти добилата популярност тема за расизъм по време на европейската квалификация между България и Англия, както и поисканата оставка на шефа на БФС Борислав Михайлов.

Борисов изтъкна и разговора си в Брюксел с британския му колега Борис Джонсън. „Заедно сме срещу расизма“, отбеляза Борисов и подчерта прекрасните отношения, които България има с Обединеното кралство. Зад океана: Борисов сваля Михайлов, но крайно десни партии го държат на влас Дори отвъд Океана в САЩ разгорещено обсъждат предполагаемия расистки скандал, разпален в евроквалификацията България - Англия. Своето ... Прочети повече Борисов отбеляза още, че многократно е поставял въпроса правителството да подкрепи развитието на детско-юношеския футбол, ако БФС изработи програма за това. „Готови сме да разговаряме, но не с това ръководство“, каза още министър-председателят. Според официалното разпределение на бюджета на спортното министерство за 2019г., БФС получава 1.8 милиона лв. за развитие на спорт, за високи постижения. Според лидера на АБВ Румен Петков, 1.1 млн. лв от държавата се дават за детско-юношески футбол. Той попита дали със спирането на парите за БФС, Борисов не спира парите на държавата за детско-юношески футбол. Г-н Михайлов, изгонен сте за "цялостно творчество", не заради расизма В България всеки разбира от футбол и политика. Чували сте го много пъти, нали? Ние обаче обожаваме да тръбим, че сме още по-надарен нар... Прочети повече Целевата субсидия на БФС от държавата, няма качена разбивка онлайн, за какво точно се харчат парите. Борисов изтъкна и разговора си в Брюксел с британския му колега Борис Джонсън. „Заедно сме срещу расизма“, отбеляза Борисов и подчерта прекрасните отношения, които България има с Обединеното кралство.Борисов отбеляза още, че многократно е поставял въпроса„Готови сме да разговаряме,“, каза още министър-председателят.Според официалното разпределение на бюджета на спортното министерство за 2019г.,Според лидера на АБВ Румен Петков,Той попита дали със спирането на парите за БФС, Борисов не спира парите на държавата за детско-юношески футбол.Целевата субсидия на БФС от държавата,