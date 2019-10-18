Борисов постави условие за подкрепа на финансова подкрепа за детско-юношески футбол
Премиерът на България Бойко Борисов коментира пред журналисти добилата популярност тема за расизъм по време на европейската квалификация между България и Англия, както и поисканата оставка на шефа на БФС Борислав Михайлов.
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Редактор:
Тодор Беленски
Етикети: Бойко Борисов БФС ДЮШ детско-юношески футбол Румен Петков
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