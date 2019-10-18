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Борисов постави условие за подкрепа на финансова подкрепа за детско-юношески футбол

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photo of Борисов постави условие за подкрепа на финансова подкрепа за детско-юношески футбол
Снимка: БГНЕС
Премиерът на България Бойко Борисов коментира пред журналисти добилата популярност тема за расизъм по време на европейската квалификация между България и Англия, както и поисканата оставка на шефа на БФС Борислав Михайлов.

Борисов изтъкна и разговора си в Брюксел с британския му колега Борис Джонсън. „Заедно сме срещу расизма“, отбеляза Борисов и подчерта прекрасните отношения, които България има с Обединеното кралство.

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Борисов отбеляза още, че многократно е поставял въпроса правителството да подкрепи развитието на детско-юношеския футбол, ако БФС изработи програма за това.

„Готови сме да разговаряме, но не с това ръководство“, каза още министър-председателят.

Според официалното разпределение на бюджета на спортното министерство за 2019г.,  БФС получава 1.8 милиона лв. за развитие на спорт, за високи постижения.

Според лидера на АБВ Румен Петков, 1.1 млн. лв от държавата се дават за детско-юношески футбол. Той попита дали със спирането на парите за БФС, Борисов не спира парите на държавата за детско-юношески футбол.

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Actualno.com

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