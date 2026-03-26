Зеленски пристигна в Саудитска Арабия за "важни срещи" на високо ниво (ВИДЕО)

Президентът на Украйна Володимир Зеленски пристигна на 26 март в Саудитска Арабия, като обяви планирани "важни срещи" на високо равнище. Той подчерта важността на сътрудничеството с партньори, готови да работят с Киев в областта на сигурността и по-широката регионална координация. Страната му вече е ключов съюзник за държавите от Персийския залив, що се отнася до противовъздушната отбрана в контекста на войната в Иран - с предоставяне на ноу-хау и изпращане на специалисти в областта.
Arrived in Saudi Arabia. Important meetings are scheduled. We appreciate the support and support those who are ready to work with us to ensure security. pic.twitter.com/5n6Qa72MID— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 26, 2026
Зеленски се обърна и към Европа
По-рано Зеленски се обърна и към европейските партньори, като каза във видеообръщение, че "в Европа трябва да разполагаме с пълен капацитет за производство на всички видове системи за противовъздушна отбрана и ракети за тях. Това включва защита срещу дронове, крилати ракети и балистични заплахи. Не можем да разчитаме на индустриите на други партньори. Трябва да имаме доверие в нашата собствена индустрия тук, в Европа. Моля, нека продължим да работим по този въпрос и да ускорим процеса".
In Europe, we must have full capacity to produce all types of air defense systems and missiles for them. This includes protection against drones, cruise missiles, and ballistic threats.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 26, 2026
We cannot rely on other partners’ industries. We must be confident in our own industry here… pic.twitter.com/A9J0RbdeUV
"И докато изграждаме този капацитет, моля, не забравяйте, че се нуждаем от защита срещу руски ракети всеки ден. Благодарен съм на онези от вас, които активно ни подкрепят чрез програмата PURL – това е от критично значение", допълни украинският лидер за инициативата "Списък с приоритетните нужди на Украйна" (PURL), по която НАТО и партньорски страни купуват оръжие от САЩ за Киев: Пентагонът мисли да пренасочи към Близкия изток оръжие, предвидено за Украйна.