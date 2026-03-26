Глас от чужбина: Футболист на ЦСКА е надраснал българското първенство

26 март 2026, 15:52 часа 361 прочитания 0 коментара
Треньорът на вратарите на националния отбор на Беларус, а също и на Динамо Минск - Андрей Дрозд изказа своето мнение относно бъдещото развитие на Фьодор Лапоухов. След решение на Христо Янев, стражът на ЦСКА бе оставен на резервната скамейка в резултат от тежкото поражение с 0:3 от Лудогорец в Разград.

Фьодор Лапоухов е надраснал българското първенство

Наставникът на Динамо Минск сподели, че Лапоухов е надраснал не само “армейците”, а и цялото българско първенство: "Той вече е надраснал българското първенство. Там играе стабилно. Следим изявите му и той се представя доста добре. Фьодор заслужава да премине в по-силен клуб и шампионат".

Фьодор Лапоухов

На последвалия въпрос кой шампионат би бил по подходящ за беларусецът, Дрозд бе категоричен: "За Фьодор е подходяща всяка топ лига, защото, повярвайте ми, той е многостранен както като човек, така и като вратар. Той може да се адаптира към всеки стил на игра. Затова всеки топ клуб би му подхождал".

Трансферът на Лапоухов в редиците на ЦСКА бе извършен именно от Динамо Минск за 650 хил. евро в началото на 2025 година. С представянето си стражът се наложи като твърд титуляр на вратата на “червените”.

Жанина Колева Отговорен редактор
ЦСКА Беларус отбор Фьодор Лапухов
