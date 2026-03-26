Джими Фалън осмя брутално Тръмп за войната му в Иран (ВИДЕО)

Настроението в новинарските емисии на американските телевизии е напрегнато, а в най-гледаните шоута - откровено саркастично. Телевизионните водещи вече се подиграват на операция "Епична ярост" на администрацията на Доналд Тръмп в Иран, превръщайки това, което би трябвало да бъде сериозна тема, в обект на подигравки в ефир. Повод за това обаче дава самият републикански държавен глава - и с изявленията си, и с нелепото си поведение.

Тръмп сам си създава поводи за подигравка

Един от най-известните ТВ водещи зад Океана, обичан също така в Европа и в България - Джими Фалън - не пропусна възможността да се подиграе с Тръмп в своето вечерно шоу.

Екипът на предаването събра компилация от най-абсурдните изявления на президента по време на пресконференциите му за войната в Иран. Те вървяха като онагледяване на това, което разказваше Фалън за операция "Епична ярост".

Гледайте несвързаните звуци на Тръмп, с които обяснява как се изстрелват американски ракети по ирански военни цели, как се движи цената на петрола и скача рязко нагоре след затварянето на Ормузкия проток от страна на режима в Техеран, както и израженията му, докато показва как вдига сам "тежестта" на войната - без подкрепа от съюзниците: Тръмп: Никога няма да забравим, че НАТО не ни подкрепи срещу душевноболния Иран.

The mood on American television is tense — and openly sarcastic



TV hosts have started mocking the U.S. operation in Iran, turning what should be a serious topic into on-air ridicule. pic.twitter.com/NVkOj2rJoJ — NEXTA (@nexta_tv) March 26, 2026