Мицкоски учи албански език

"Чувствайте се свободни да използвате албански, аз дори се опитвам да го изуча и науча. Колкото повече езици знам, толкова по-богат съм", каза македонският премиер Християн Мицкоски от парламентарната трибуна, предаде "Дойче Веле". Той отговори на въпрос на депутата Скендер Реджепи от Европейския фронт, който поиска обяснение относно използването на езици в югозападната ни съседка.

Поводът за въпроса беше посещението на министъра на образованието и науката Весна Яневска в училището „Моша Пияде", където журналист я попита дали е довела преводач със себе си. „Не. Не ми е нужен. Не знам кой има нужда от преводач, който да знае македонски език в Македония", отговори Яневска, което последва обществени реакции, а по-късно Мицкоски отвърна, че няма нужда да коменира хора, които искат да се правят на циркаджии.

Мицкоски не използва слушалки за превод

Мицкоски отговори, че лично той не използва слушалки за превод, но че превод на албански е наличен.

„Никой език на света не ме притеснява и няма да ме притеснява. Не знам защо сте разстроени, но според Конституцията - официалният език на цялата територия е македонският език и неговата кирилица. В общини, където повече от 20% от населението принадлежи към определена общност, се използва и езикът на тази общност", каза още Мицкоски.

Мицкоски обвини албанската опозиция в лъжа Македонският министър-председател подчерта, че Законът за справедливо представителство ще бъде внесен в парламента скоро, след като премине през всички институционални процедури и получи становището на Венецианската комисия. „Надявам се, че ще го подкрепите. Той е конституционен, а не противоконституционен, тъй като вие, или по-скоро коалицията, към която принадлежите, лъжете албанците в Македония повече от 20 години", каза Мицкоски.