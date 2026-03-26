Много смела прогноза: ЦСКА все още може да стане шампион!

26 март 2026, 15:50 часа 363 прочитания 0 коментара

ЦСКА все още може да стане шампион“. Тази смела прогноза направи един от големите любимци на Сектор Г – Стойко Сакалиев. Бившият нападател на „армейците“ даде интервю пред колегите от „Мач Телеграф“ по повод своя 47-ми рожден ден. Саката, както всички наричат офанзивния състезател, в момента е заместник-директор на спортното училище в родния му Бургас - „Юрий Гагарин“.

Стойко Сакалиев коментира представянето на ЦСКА в последните седмици, като бе категоричен, че докато същестува и миминален шанс за титлата, „армейците“ ще се борят за отличието. Той обърна внимание и на строежа на стадион „Българска армия“, който напредва с бързи темпове.

„Отборът е доста по-уверен и по-стабилен с оглед на това, което показваше преди Нова година. По време на подготовката в Турция, Христо Янев си е направил заключенията за състава, който ще налага, както и за всеки един от футболистите, с които разполага в момента. Със сигурност ще иска да надгражда. Отборът е в добро състояние в сравнение с това, което бе в началото на първенството. Като цяло нещата са позитивни в този аспект“. 

„Целта на ЦСКА винаги е била една – титлата. Тимът е длъжен да се бори за всяка една купа, която има възможност да се спечели. От лятото, според мен, отборът ще бъде още доста по-добър, защото ще се направят и други интересни трансфери, за да може още повече да се засили конкуренцията. Да се придобие силно европейско ниво, за да може смело да вървим напред в турнирите, когато станем шампиони през 2027 година. И да не се притесняваме от нищо. Но това изисква време, добри и сериозни футболисти“.

„ЦСКА винаги излиза да играе за победа. Дали ще удари рамо на някой е въпрос на дадена гледна точка. Моята е друга. Може да бием три пъти Левски, но това не означава, че няма да бием и два пъти Лудогорец! И така ЦСКА ще се намеси в битката за титлата! Съществува и такъв вариант. Трябва да се възползваш от него, дори и да е възможен само на 1%. Затова не отписвам ЦСКА. Това ще стане само когато шансовете вече са нула. Всичко е възможно и при 0,5%. Ако обстановката е по-различна от тази, която е в момента, то ЦСКА може да е шампион с победи над Левски и Лудогорец, но и ЦСКА 1948 трябва да направи нещо срещу тези отбори. В този формат има възможности не само за един или два отбора, а и за трети да ликува“.

„Не мисля, че ЦСКА няма да се класира за Европа, напротив, ще е е там! Клубът, както и ние, феновете, ще имаме тези европейски хубави вечери и големи мачове! Това въобще не го поставям под съмнение. Хубавото е, че ще имаме и нов стадион. Изграждането му е в крайна фаза. И той е почти готов, макар аз нямам пряк достъп до тези дейности. Това, което виждам от клиповете и снимките, ми дава ясна представа как ще изглежда „Българска армия“ и как вървят нещата в Борисовата градина“, заяви Стойко Сакалиев.

ОЩЕ: Душан Керкез опитва да отмъкне без пари ас на ЦСКА

Бойко Димитров Отговорен редактор
ЦСКА Левски Лудогорец Стойко Сакалиев Първа лига
