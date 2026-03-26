Тръмп: Никога няма да забравим, че НАТО не ни подкрепи срещу душевноболния Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп с нов залп от недоволство срещу съюзниците му от НАТО за това, че не са му оказали подкрепа за израелско-американската война срещу Иран.
"Страните членки от НАТО не направиха абсолютно нищо, за да помогнат за справянето с тази държава на душевноболни и вече лишена от военни активи, която се нарича Иран", написа тази сутрин Тръмп в социалната си мрежа "Трут Соушъл". "САЩ НЕ СЕ НУЖДАЕ ОТ НИЩО ОТ НАТО, НО "НИКОГА НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ" ТОЗИ МНОГО ВАЖЕН МОМЕНТ ВЪВ ВРЕМЕТО!", гласи публикацията на Тръмп.
Още: Белият дом плаши: Тръмп не блъфира и е готов да разпали ада в Иран (ВИДЕО)
Trump on NATO over Iran:
This was a test for NATO. It was a test of whether you would help us. You didn’t have to, but if you didn’t, we’re going to remember that.
Just remember this—a number of months from now. Remember my words. There’s an expression: “Never forget.” You can… pic.twitter.com/I7h21qLj4J
В същото време Тръмп заяви, че иранските преговарящи "го умоляват" за сделка, отричайки публичната позиция на Техеран, че няма преговори, а само разглеждат предложението на Вашингтон.
"По-добре да се отнесат сериозно, преди да е твърде късно, защото когато това стане, НЯМА ДА ИМА ВРЪЩАНЕ НАЗАД и няма да е красиво," заяви Тръмп в друг пост в социалната си мрежа.
Още: "Иран ще прекрати войната, когато реши": Техеран отхвърли американския план за примирие и наложи свои условия