26 март 2026, 17:37 часа 185 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Тръмп: Никога няма да забравим, че НАТО не ни подкрепи срещу душевноболния Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп с нов залп от недоволство срещу съюзниците му от НАТО за това, че не са му оказали подкрепа за израелско-американската война срещу Иран.

"Страните членки от НАТО не направиха абсолютно нищо, за да помогнат за справянето с тази държава на душевноболни и вече лишена от военни активи, която се нарича Иран", написа тази сутрин Тръмп в социалната си мрежа "Трут Соушъл". "САЩ НЕ СЕ НУЖДАЕ ОТ НИЩО ОТ НАТО, НО "НИКОГА НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ" ТОЗИ МНОГО ВАЖЕН МОМЕНТ ВЪВ ВРЕМЕТО!", гласи публикацията на Тръмп.

В същото време Тръмп заяви, че иранските преговарящи "го умоляват" за сделка, отричайки публичната позиция на Техеран, че няма преговори, а само разглеждат предложението на Вашингтон. 

"По-добре да се отнесат сериозно, преди да е твърде късно, защото когато това стане, НЯМА ДА ИМА ВРЪЩАНЕ НАЗАД и няма да е красиво," заяви Тръмп в друг пост в социалната си мрежа. 

Елена Страхилова Отговорен редактор
