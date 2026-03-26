Ивелин Попов: Ако националният отбор побеждава, никой няма да гледа БФС как се справя!

Бившият капитан на националния отбор на България – Ивелин Попов, говори пред медиите, след като беше награден със значката „Златна топка” от Пресклуб България. Той обърна внимание на случващото се в българския футбол - както на клубно ниво, така и на национално равнище, предаде репортер на БГНЕС.

Попето коментира всички наболели теми в българския футбол

„Лудогорец изостава доста и вината си е изцяло в тях. Загубиха доста точки, но мисля, че в плейофа ще се реши всичко. Левски е гост на Добруджа, дерби с ЦСКА и мач с Арда. Интересно ще е и няма да се знае до последно кой ще е шампион. Доста е странно, че Левски и ЦСКА четири мача не са вкарали гол на Лудогорец. В Левски има много чужденци и не би трябвало да са обременени. Не им се получава да отбележат гол. Може би е психически. ЦСКА също. Направиха добра селекция, но им трябва време да им се получат нещата“.

„Гриша Ганчев подари хубав стадион на общината и база с тренировъчни игрища, но хората от общината не могат да го поддържат. Хора като него са добре дошли в българския футбол. В чужбина знаеха кой е Литекс. Но така е решил - така е направил“.

„Ако националният отбор побеждава, никой няма да гледа БФС как се справя. Когато няма резултати, всички се нахвърлят на ръководството. В България сме свикнали, когато не си доволен от съдийството, атаките винаги да са към президента. Съдийските назначения трябва да са точни и ясни. Линиите за ВАР - не знам в последно време как да ги коментирам. Когато нещата са направени така, че не смееш да се обадиш, нещата не се получават и се лъжем, че правим футбол“.

„На Монтана и Берое от 22-ма човека – четирима българи. Берое, който е емблема на българския футбол. Това е недопустимо за мен. Играят два български отбора, а вътре има 19 чужденци. Дори паспортите им са неясни. Дали съм оптимист за развитието на футбола? Най-големият ни проблем е мисленето. Чул съм от футболни президенти, че не могат да чакат 16-годишен две години. Ако не се промени мисленето и не влязат нови лица, не съм оптимист. Ако се промени - съм оптимист. Поведението на собствениците с тези декларации е пълен абсурд. За всяко нещо се изказваме чрез „Фейсбук“ и декларации. Докъде ще доведе това“, категоричен е Попов.

