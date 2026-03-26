С инвестиция от над 4.6 млн. евро Kaufland открива втори магазин във Враца

Филиалът в HOLIDAY PARK е първият за веригата, изграден върху наета търговска площ в ритейл парк

Kaufland направи поредна стъпка в развитието на концепцията си у нас и откри първия си магазин върху изцяло наета търговска площ в рамките на ритейл парк Holiday Park във Враца. Това е 71-вия обект на веригата в България и следва всички утвърдени стандарти на компанията за високо качество в строителството, оборудването, енергийната ефективност и асортимент.

Инвестицията в новия магазин е 4.6 млн. евро и с него ритейлърът доказва адаптивността си в градска среда.

В новия филиал клиентите могат да открият близо 20 000 хранителни и нехранителни стоки. Подредбата на продуктите в магазина е организирана така, че да бъде още по-бързо, удобно и достъпно за различните групи клиенти.

Сред акцентите са новите концепции на веригата в Пекарна и на свежата витрина с обслужване, зоните за готова и полуготова храна „To Go”, както и в тези за регионални, фермерски, протеинови, био и за веган продукти.

Витрината с обслужване в магазина е с обща дължина над 16 метра и в нея се предлага, както богато разнообразие от познати свежи продукти, така и много нови предложения. Сред тях са подбрани колбаси и деликатеси с акцент върху вкусове от Италия и Испания, хамон, маслини, вакуумирани продукти, микс плата и изпечено на място пиле на грил.

Магазинът разполага с търговска зала от 2100 кв. м и обща площ от 3740 кв. м. Проектиран е по най-високите стандарти на веригата и включва енергийно ефективни системи, като на по-късен етап ще премине и през сертификация по EDGE.

На разположение на клиентите са 6 стандартни каси, 10 каси на самообслужване и услугата K-Scan, която позволява продуктите да бъдат сканирани още по време на пазаруването, което намалява времето за пазар с 30%.

Магазинът разполага още с ръчни кошници от рециклирана пластмаса, нов модел информационно бюро с възможност за обслужване на хора в инвалидни колички и модул за събиране на рециклируеми отпадъци.

В синхрон с One Stop Shopping концепцията на ритейлъра, новият магазин предлага и допълнителен микс от услуги в зоната с концесионери, която заема близо 200 кв. м. Отличителен акцент е Pizza Кът – нов местен партньор за Kaufland, който предлага автентична италианска пица и допълва разнообразието на локацията с качествена храна в уютна обстановка. Под покрива на магазина клиентите имат достъп също и до SDI, Inmedio, Easy Pay и A1, които осигуряват набор от услуги, утвърдени като търсени и удобни в ежедневието.

С откриването на новия си хипермаркет Kaufland разкрива и близо 80 нови работни места във Враца. Така екипът на компанията в града вече надхвърля 160 души.

В продължение на социалните си политики за популяризиране на театъра и изкуствата сред децата, във вътрешността на магазина има и обособена и зала за детски събития. Всеки уикенд от 28 март до 1 юни от 11 часа в нея ще се провеждат серия от безплатни събития – включително работилници и куклени театри за най-малките. Програмата може да бъде проследявана тук.

Новият магазин ще работи от понеделник до събота от 7:00 до 21:00 ч., а в неделя – от 8:00 до 20:00 ч.