БСП настоява за отлагане на скенерите за гласуване (ВИДЕО)

БСП предлагат въвеждането на скенерите за гласуване да бъде отложено за 1 януари 2027 г. Това обяви депутатът от "БСП - Обединена левица" Мая Димитрова пред медиите в парламента във връзка с промените в изборното законодателство и въвеждането на оптични устройства за сканиране на бюлетини. Припомняме, че това предложение беше лансирано още на правна комисия, но не срещна одобрението на мнозинството, което реши да се гласува, както досега, ако няма възможност за въвеждане на скенерите.

Мая Димитрова обясни, че дори БСП да гласува за сканиращите устройства, но ще предложи те да бъдат отложени.

"Считаме, че към настоящия момент два месеца преди изборите, независимо коя ще бъде датата на изборите, не е удачно да приемаме или да дзапочваме изборния процес по съвсем различен начин. Колкото и да са добри оптичните устройства за сканиране на машините, ние мислим, че е задължително да има отлагателен период, затова предложихме в преходни и заключителни разпоредби законопроектът да влезе в сила от 1 януари 2027 г.

Саботажът на изборите

Депутатът от БСП отрече обвиненията на опозицията, че управляващите саботират изборите.

"За това предлагаме отлагтателен период. Това, което ще остане в сила, ако новият закон влезе в сила от 1 януари 2027 г., ще гласуваме, както досега - смесено и с машина, и с хартия", добави още Димитрова. ОЩЕ: Партия от мнозинството предлага отлагане на скенерите: Дебат за Сульо и Пульо в правна комисия