"България е осигурила безопасността на Фон дер Лайен": Желязков обвини опозицията в хибридна атака

"Днешното изслушване стана част от голямата хибридна информационна атака на опозиционните партии спрямо правителството. В смисъл, че се създаде информационна каша както от въпросите, така и от фактите и обстоятелствата - интерпретиране, който се целеше уаязвяване на българските институции", каза министър-председателят Росен Желязков в изявление в Министерски съвет във връзка с инцидента със самолета на Урсула фон дер Лайен в България. Стана ясно, че министър-председателят е възложил допълнителна проверка на "Гражданско въздухоплавателна авиация" (ГВА), като тя ще се свърже са авиокомпанията, която е осъществила полета на Фон дер Лайен.

Той увери, че в тази ситуация, българските институции, особено "Ръководство на въздушното движение"(РВД) и "Гражданско въздухоплавателна авиация", са направили необходимото за осигуряване на безопасността на този полет.

Той обаче е разочарован, че в този момен естествените геополитически партньори на ГЕРБ в парламента вместо да подкрепят усилията на правителството - този инцидент да бъде правилно адресиран, днес са избрали това да атакуват българските институции и българските ведомства, които са призвани да имат отношение по регулацията, контрола и аеронавигационното обслужване, както и тези, които са призвани да защитават националната сигурност. ОЩЕ: Няма данни за външна намеса: Премиерът сложи точка на темата с GPS-а, Русия и Фон дер Лайен

Снимка: БГНЕС

Хронологията

Министър-председателят отново разказа, че по време на захождането на самолета на борда, на който се намира председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен GPS сигналът е изчезнал, което се докладва от пилота на самолета на българското ръководтво на въздушно движение и се предлага кацане по прибори.

"Самолетът прави необходимия заход за това и каца безопасно и безпрепятствено на летище Пловдив. Още, когато делегацията слезе от самолета, беше споделено това нещо с мен, аз още в същия момент разпоредих на компетентните служби в лицето на "Ръководство на въздушното движение" РВД и ГВА да направят необходимата проверка. Още същия ден ми беше докладвано, че наземните прибори не са констатирали към този момент заглушаване, това обаче не означава, че на бордовите устройства на самолета такова не е констатирано", обясни премиерът.

Той уточни, че не става въпрос за спуфинг, в случая имаме интерференции. "Много ясно днес заявих, че тези интерференции се дължат на намеса в радиочестотния спектър, която се реализира от разположените на Крим системи за спътникова интерференция и начина, по който Руската федерация води своята радиоелектронна война с Украйна, но в резултат на която страдат всички държави от Финландия до Либия, включително", коментира още той. ОЩЕ: Има ли заглушаване на GPS сигнала на самолета на Фон дер Лайен: Транспортният министър коментира