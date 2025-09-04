ПП-ДБ настояват за нова процедура за антикорупционна комисия: Търсят подкрепа от ЕК (ВИДЕО)

"От "Продължаваме промяната" считаме, че с такива кадри при такава опорочена процедура, няма да имаме избор, който ще доведе до истинско разследване и борба срещу корупцията, а точно обратното. Поради тази причина считаме, че откриването на нова процедура е необходима, за да гарантира и плащането по ПВУ", каза заместник-председателят на парламентарната група на ПП-ДБ Лена Бориславова пред медиите в парламента. Стана ясно, че под предложението на "Продължаваме промяната" са се подписали и от "Да, България", т.е. предложението е на цялата парламентарна група.

Причината за искането е свързана с данни, с които от "Продължаваме промяната" разполагат.

Лена Бориславова заяви, че по делото срещу заместник-кмета Никола Барбутов един от свидетелите е казал, че е натискан да лъжесвидетелства и по делото за Благомир Коцев е имало свидетел, който си е оттеглил показанията, защото е бил натискан да лъжесвидетелства

"Хора, които са практикавули натиск са предложени от ГЕРБ, Пеевски, ИТН и БСП да станат малките ръководители на Антикорупционната комисия", твърди Бориславова. ОЩЕ: Кандидатите за КПК: Трима от четирима продължават напред

Съдействие от ЕК

Според нея тези проблеми по тази текуща процедура едва ли ще бъдат пренебрегнати от ЕК и партньорите на страната ни. Тя смята, че те няма да си затварят очите, когато има толкова много нарушения в процедурата.

Попитана дали управляващите ще уважават искането за откриване на нова процедура, Бориславова каза, че се надява най-малкото те да разговарят с ЕК.

"Ние сме сигнализирали за всички проблеми във връзка с дейността на комисията европейските партньори и ЕК и да разберат дали ако продължат през главата на всякакви правила, те не поставят под риск Плана за възстановяване и устойчивост", смята още Бориславова. ОЩЕ: "Продължаваме промяната" сигнализира ЕК за избора на антикорупционната комисия

Защо ПП нямат кандидат за КПК?

Лена Бориславова отговори и на въпрос защо от опозицията в лицето на "Продължаваме помяната" не са имали кандидат за КПК. По думите й една от причините са кратките срокове и че не много хора са готови в този предизвестен процес да участват само за да бъдат петнени от жълти медии.