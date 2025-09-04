Има ли заглушаване на GPS сигнала на самолета на Фон дер Лайен: Транспортният министър коментира

Изслушването на премиера Росен Желязков в Народното събрание е заради "измислен повод". Няма срив в сигнала на GPS-a на самолета, на който се беше качила председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Нито една наша агенция не показва срив на сигнала на GPS-а на самолета на Фон дер Лайен. Това заяви пред bTV вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов.

По думите му тепърва трябва да се извадят компютрите на борда на самолета и каквo са регистрирали те. "Няколко заглавия в медиите твърдяха, че самолетът е кръжал около час и половина, но самият полет е бил около час и половина. По данни на радиозасичането и на записите, с които разполагат нашите агенции, няма нито един факт, подкрепящ твърдения за заглушаване на GPS сигнала", увери Гроздан Караджов.

Той уточни, че до края на септември месец е срокът за летищата да имат антидрон системи. "Досега какво съм направил, съм го направил по закон", увери министърът на транспорта. Той бе категоричен, че докато е министър всички права на пътниците ще бъдат спазвани.

АТВ-тата и смъртта на жената, ударена в "Слънчев бряг"

Караджов заяви, че част от така наречените АТВ-та са регистрирани като селскостопанска техника. Когато фирмите са за отдаване под наем на АТВ, тогава се изисква свидетелство за управление. Всяко превозно средство, което излезе на пътя, спазва Закона за движение по пътищата, категоричен бе транспортният министър.

Гроздан Караджов увери още, че вече всички атракциони ще бъде проверявани. Той загатна, че ще се въведе първоначална регистрация на самите атракциони.

Министърът на транспорта посочи още, че на всеки два дни има инцидент с дерайлиране на жп релсите.

