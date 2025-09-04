Забавяне на финалната права: Отмениха заседание, свързано с новия антикорупционен орган

Малко преди окончателното гласуване на кандидатите за антикорупционния орган в пленарна зала - заседанието на ресорната комисия, което беше нещо като предварителна стъпка в парламента, беше отменено. Причината е удължаването на работното време на парламента. Припомняме, че правилникът за работа на депутатите забранява да се провеждат комисии, докато тече пленарно заседание. Ресорната комисия трябваше да се запознае с доклада на Номинационната комисия и да обсъди кандидатурите за членове на Комисията за противодействие на корупцията (КПК).

Във въпросния доклад членовете на Номинационната комисия, която беше създадена, са дали своята оценка за кандидатите за КПК. ОЩЕ: ПП-ДБ настояват за нова процедура за антикорупционна комисия: Търсят подкрепа от ЕК (ВИДЕО)

"Важно е да се оценят професионалните качества на кандидатите, тяхната управленска визия и отговорите на поставените им въпроси, посочи преди две седмици Силвия Къдрева, председател на въпросната Номинационна комисия, за която от ПП-ДБ сигнализираха, че е в конфликт на интереси.

Кои са кандидатите

Кандидатите за членове на комисията са четирима: Аделина Натина-Зиколова е предложена от Фондация "Креативна общност" и Мария Даскалова, Петър Коев и Стоян Петков, предложени от управляващите.

Народното събрание трябва да избере трима от тях, за да попълни състава на антикорупционния орган. ОЩЕ: Ясно е кой ще избира ръководството на антикорупционната комисия