Проф. Палангурски за министрите в Китай: Извършват историческа диверсия, срещат се с хора, които са ни обявили за вражеска държава

04 септември 2025, 18:32 часа 546 прочитания 0 коментара
„Отиват на сборище, където са хора извън нашия съюз и извършват историческа диверсия, срещат се с хора, които са ни обявили за вражеска държава. Да спрем с това навеждане“. Така коментира темата с посещението на вицепремиера Атанас Зафиров и министъра на регионалното развитие Иван Иванов в Китай историкът проф. Милко Палангурски в предаването „Лице в лице“ по bTV.  

На различвно мнение бе Красимир Каракачанов, историк и лидер на ВМРО, който също бе в студиото. „Тръмп опъна червения килим пред Путин, срещна се със Си Дзинпин. Светът не се заключва в границите на ЕС, светът е нещо много по-голямо. Не виждам проблем български политици или министри да развиват отношения с Китай“, заяви той.

„Аз съм бил вицепремиер, той (бел. ред. вицепремиерът) е длъжен да уведоми премиера къде е. Като министър носиш отговорност за даден ресор и отсъстваш от държавата. Пуска се уведомление до МС, че някой ще те замества. Не знам защо премиерът разигра тази сцена, че не е знаел“, добави той.

Елин Димитров
