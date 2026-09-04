"Българите се водят по внушения, но здравият разум ще победи": Румяна Бъчварова прогнозира победа за Андрей Гюров

"Мисля, че са съвсем реални шансовете на Андрей Гюров да спечели президентските избори. Това е анализът ми като социолог и, да речем, бивш политик и на базата на опита ми от поредица избори на база последните 25 години. Не бих казала, че Гюров е "повече" от Йотова. Трябва да отчитаме факта, че г-жа Йотова е вече два мандата в президентската институция и направи много да се отличи в последните месеци, откакто пое поста от Румен Радев. Илияна Йотова остана обаче с политиките, които провеждаха с Румен Радев. Има потребност от алтернатива. Алтернативно поведение и алтернативен стил на взимане на решения. Това Андрей Гюров го доказа в трите месеца, в които бе служебен премиер". Това заяви бившият началник на кабинета "Гюров" и бивш вицепремиер Румяна Бъчварова по отношение кандидатурата на дуото Андрей Гюров и Георги Кандев като кандидатпрезидентска двойка, издигната от инициативен комитет.

"Гюров очерта своите приоритети и основните си послания, както и каква България иска да имаме - единна. Нещо, което не успяха да постигнат от настоящата президентска институция, а именно единение на нацията. Една модерна държава. По-младото поколение политици има потенциала да направи от България една доста по-модерно управлявана държава, която да се развива по тенденциите на глобалния свят", коментира бившият вицепремиер.

По думите й Йотова все още не е обявила своята концепция. "Гюров иска да покаже, че това, което иска за България, може да бъде прието от по-широк кръг от българите. Не трябва това да бъде затворено в партийността. ПП и ДБ са достатъчно добре работещи партийни институции, те си имат процедури за взимането на важни политически решения, ще минат през този път, за да изразят своите позиции по отношение на кандидатурата на Андрей Гюров", каза Бъчварова.

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Останалите на терена

По отношение липсващата кандидатура или изразена подкрепа за вота на 25 октомври от страна на ГЕРБ, бившият вицепремиер именно в кабинет на Борисов подчерта, че формацията има широка подкрепа от хора с различни позиции." Официалната партийна позиция ще бъде неутрална, а предполагам, че избирателите на ГЕРБ ще изберат по съвест кой да подкрепят", заяви Румяна Бъчварова.

"Йотова и Борисов са в политиката отдавна и се познават добре. Тя избърза и го направи в момент, в който имаше възможност тя да наложи вето на закона за държавния бюджет. Тя не го направи, въпреки че имаше отнесени оспорвания към КС по отношение на този бюджет. Там имаше размяна на жестове. Илияна Йотова не наложи вето и получи вето от страна на "Прогресивна България". Нищо не налагаше такова спонтанно обявяване на кандидатурата на Йотова", коментира Бъчварова.

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По думите й българите се водят много по общи явления и внушения, но в крайна сметка проявяват здрав разум и в крайна сметка това ще се случи. "Досега се избираше вицепрезидент такъв, който да компенсира по някакъв начин кандидатурата за президент, или пък с послание към определени групи. Така беше с Петър Стоянов - земеделец за вицепрезидент, както и с големия революционер Желю Желев - поетеса. Георги Кандев е човек, борил се с престъпността. Ролята на вицепрезидента е да подпомага дейността на президента. В този смисъл изборът на Кандев е в рамките на концепцията на това как може да се увеличи полето на президентската институция. Георги Кандев ще бъде доста убедителен като вицепрезидент", акцентира още Румяна Бъчварова.