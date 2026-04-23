Цицелков: Изборите бяха сравнително честни, но в лоша среда

Изборите бяха честни, но в лоша среда. Това каза изборният експерт и член на Обществения съвет към ЦИК Стоил Цицелков в "Лице в лице" по бТВ. По думите му това го е отчела и пълноразмерна мисия за наблюдение на изборите. Според него обаче това, че сме имали пълноправна мисия е лош сигнал, защото ОССЕ не ни вярва, че можем да проведем честен вот. Цицелков коментира и доклада на ОССЕ, като отчете, че там са констатирани проблеми в кампанията и финансирането.

"Препоръки, които те ни направиха и преди това, ние не сме изпълнили. "Реална отчетност и одит на харченията в кампанията", добави още Цицелков.

Преференцията и контролирания вот

Той отговори и на въпрос дали може преференцията да баде използвана за отчитане на контролиран вот. "Научиха се да използват странна преференция, някой последен в листата, за да се отчете, че е гласувал така. Така си им излизаха и наистина бяха необясними преференции", смята Цицелков.

Защо е подал оставка?

Цицелков коментира и напускането на вицепремиерския пост в служебното правителство.

"Подадох оставка, защото не исках моята личност да вреди на нашата обща кауза. Един министър няма много реална власт. Той може да оргинизира работна група, но той няма реална власт да организира изборите", каза Цицелков.

Той обаче заяви, че все още е наблюдател на изборите.