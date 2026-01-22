"Да, България": Присъединяването ни към Съвета за мир на Тръмп е противоконституционно (ВИДЕО)

От "Да, България" отправиха остра критика срещу решението на премиера в оставка Росен Желязков да подпише документ за присъединяване на България към т.нар. Съвет за мир, иницииран от президента на САЩ Доналд Тръмп. Според формацията действието е нелегитимно, противоречи на Конституцията и поставя страната ни в остър разрез с общата политика на Европейския съюз.

На брифинг в партийната централа съпредседателите Ивайло Мирчев и Божидар Божанов, заедно с юриста и бивш министър на правосъдието Атанас Славов, заявиха, че новата структура цели да дублира и на практика да обезсмисли ролята на ООН. По думите им подписването на подобен документ без вътрешнополитическа процедура представлява сериозно нарушение на основния закон.

"Според Конституцията, ако България се присъединява към международна организация, това става след решение на Министерския съвет, предварителни консултации и задължително ратифициране от Народното събрание. Нищо от това не се е случило, преди премиерът и външният министър да обявят, че България се включва", заяви Славов. Той посочи, че италианският министър-председател е отказал участие именно поради противоречие с конституционните принципи на страната си, докато в България дори не е повдигнат подобен дебат.

"Днес премиерът в оставка Росен Желязков е присъединил България към съвета за мир на Тръмп. Смятаме, че това е грешно, неадекватно и опасно действие на правителство, което вече е загубило легитимност да взима стратегически решения", заяви Божидар Божанов.

По думите му ходът представлява директен пробив в общата външна политика на ЕС. "Довечера има среща на върха на европейските лидери, на която тази тема предстои да бъде обсъдена. Фактът, че България застава рамо до рамо с Виктор Орбан като единствен представител на държава членка на ЕС, е изключително тревожен. Останалите участници са Беларус и държави с авторитарни режими. България не трябва да бъде там, още повече без предварително съгласувана европейска позиция", подчерта той.

Ивайло Мирчев от своя страна заяви, че България се превръща в "троянски кон" в Европейския съюз. Той напомни, че лидерът на ДПС-НН Делян Пеевски е "под тежки санкции от САЩ" по закона "Магнитски" и обвърза участието на България в инициативата с вътрешнополитически зависимости. Според него президентът Румен Радев не е предприел действия, които да разсеят съмненията за подобна роля, а правителството на Желязков действа под външен и вътрешен натиск.

Изборния кодекс

В рамките на брифинга Божанов коментира и проваленото парламентарно заседание по-рано днес, при което опозицията блокира кворума заради опит за прокарване на промени в Изборния кодекс. "Има очакване да се спре този атентат срещу изборните правила - без поправки в последния момент и процедурни трикове", заяви той. От "Да, България" обявиха, че ще продължат да използват всички парламентарни средства срещу опитите за премахване на машинното гласуване и въвеждане на изцяло хартиен вот.