“Да, България“: Сменете Сарафов, с него честни избори са невъзможни

С прокуратура начело с изпълняващия функциите на главен прокурор Борислав Сарафов честни избори са невъзможни, категорични са от “Да, България“. Централният въпрос на 2026 г. е легитимното управление в съдебната власт и провеждане на честни избори, затова незабавно, на първото заседание на прокурорската колегия трябва да бъде освободен Борислав Сарафов като изпълняващ длъжността главен прокурор и да бъде определен нов. Това каза по време на пресконференция на партията депутатът от “Продължаваме промяната-Демократична България“ Надежда Йорданова. С прокуратура начело със Сарафов честни избори са невъзможни, каза тя.

Да не действат като плюшени зайчета

Още: Конституционният съд решава главен прокурор ли е Сарафов

"Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) да спре да действа като плюшени зайчета, а като достойни магистрати, и да изберат нов и.ф. главен прокурор", отсече Йорданова.

Снимка БГНЕС

Сарафов е най-голямата бухалка на Делян Пеевски, но не е единствената. Още в първата седмица на Народното събрание (НС) трябва да бъде освободен председателят на Антикорупционната комисия Антон Славчев, каза съпредседателят на “Да, България“ и депутат от ПП-ДБ Божидар Божанов.

Още: Страхът от разследване и имената, които притесняват Сарафов

Следващата седмица ще инициираме акт на НС, с който да задължим Висшият съдебен съвет (ВВС) да си свърши работата и да публикува резултатите от комисиите, които правеха вътрешни разследвания в съдебната власт по казусите за нотариуса и осемте джуджета.

Това каза народният представител от ПП-ДБ Атанас Славов. Той допълни, че от коалицията ще предложат и освобождаване на членове на ВСС, ако Сарафов не бъде освободен.

Още: Протести срещу властта и Сарафов блокират центъра на София (ВИДЕО)