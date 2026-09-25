ДБ предлагат комисия за взривовете в оръжейни складове: ГЕРБ и ПП са ги подкрепили (ВИДЕО)

"Демократична България" с подкрепата на ГЕРБ и "Продължаваме промяната" предлагат Временна комисия за взривовете в оръжейни складове в България, обяви пред медиите съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев. Искането идва след като през август и септември имаше два взрива в съоръжения на ЕМКО на Емилиян Гебрев. Докато властите в България разследват случая, като не изключват версията за външна намеса - много западни медии изброиха тези случаи наред с опита за саботаж от страна на Русия в Лайпциг.

Аргументите за временна комисия на ДБ

"В последните 10-15 години България е обект на различен тип атаки на чужди разузнавания, от чужди държави. Имаше взривове във военни заводи, опити за отравяне на български оръжейни бизнесмени. Тези случаи бяха потулвани от прокуратурата", каза съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев.

Ето защо от "Демократична България" искат създаване на временна комисия, която да ги разследва. "Събрани са подписите на ДБ, ПП и ГЕРБ. Очакваме най-скоро тя да бъде гласувана", каза още Мирчев.

Припомняме, че след Съвет по сигурността към Министерски съвет държавата не каза нито дума за Русия, но де факто излезе с мерки заради нея. На консултативния орган към Министерски съвет са разгледани сигурността на обектите от критичната инфраструктура и обектите, в които се произвеждат или съхраняват взривни вещества и боеприпаси. ОЩЕ: След Съвета по сигурността: Нито дума за Русия, но де факто с предпазни мерки, заради нея (ВИДЕО)