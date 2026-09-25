"Това позорно и малодушно поведение ни обрича на изолация": Мирчев обвини Йотова, че е показала България като наведена и страхлива

"Илияна Йотова е сянка на Румен Радев и за това бе получено поредно доказателство", заяви съпредседателят на Демократична България Ивайло Мирчев в профила си в социалните мрежи. Поводът за изказването му е декларацията в подкрепа на Украйна, подписана от 51 държави членки на ООН, за която България отново прояви "многопластовост" в обясненията си впоследствие. Припомнете си цялата хронология тук - "Многопластовата" дипломация, епизод пореден: България пак (не) подписа декларацията в подкрепа на Украйна.

"Декларацията е пределно ясна и отправя недвусмислени ключови послания. Очевидно е, че Йотова се е изплашила, че тексът е прекалено категоричен за нейната представа за "мир" и произведе поредното унижение за България, пускайки паникьосани среднощни статуси. Страната ни не може да изглежда толкова наведена и страхлива. Това е позорно и малодушно поведение, обричащо ни на изолация", каза Мирчев.

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По думите му се използва всяка сцена и възможност да се покаже, че посоката се променя. "Тази опасност трябва да бъде пресрещната на президентските избори с отговора на демократичните и свободни хора", призовава съпредседателят на "Да, България".

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