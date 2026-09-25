Войната в Украйна:

"Това позорно и малодушно поведение ни обрича на изолация": Мирчев обвини Йотова, че е показала България като наведена и страхлива

25 септември 2026, 11:04 часа 431 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Това позорно и малодушно поведение ни обрича на изолация": Мирчев обвини Йотова, че е показала България като наведена и страхлива

"Илияна Йотова е сянка на Румен Радев и за това бе получено поредно доказателство", заяви съпредседателят на Демократична България Ивайло Мирчев в профила си в социалните мрежи. Поводът за изказването му е декларацията в подкрепа на Украйна, подписана от 51 държави членки на ООН, за която България отново прояви "многопластовост" в обясненията си впоследствие. Припомнете си цялата хронология тук - "Многопластовата" дипломация, епизод пореден: България пак (не) подписа декларацията в подкрепа на Украйна.

"Декларацията е пределно ясна и отправя недвусмислени ключови послания. Очевидно е, че Йотова се е изплашила, че тексът е прекалено категоричен за нейната представа за "мир" и произведе поредното унижение за България, пускайки паникьосани среднощни статуси. Страната ни не може да изглежда толкова наведена и страхлива. Това е позорно и малодушно поведение, обричащо ни на изолация", каза Мирчев.

Още: ГЕРБ за поведението на България в ООН: Кандидатът Йотова се разграничи от президента Йотова (ВИДЕО)

По думите му се използва всяка сцена и възможност да се покаже, че посоката се променя. "Тази опасност трябва да бъде пресрещната на президентските избори с отговора на демократичните и свободни хора", призовава съпредседателят на "Да, България".

Още: "Разкрачена позиция": Йотова осъди Русия, отрече се, говори на френски, а можеше да защити кирилицата и да говори на български

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Илияна Йотова Иво Мирчев Ивайло Мирчев България Украйна позиция България Украйна
Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Редактор
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес