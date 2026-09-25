"Няма как да ни уважават, ако ние не уважаваме себе си": Денков се срамува от поведението на Йотова в ООН (ВИДЕО)

Няма как да ни уважават, ако ние не уважаваме себе си. Това каза председателят на парламентарната група на "Продължаваме промяната" акад. Николай Денков пред медиите във връзка с поведението на президента Илияна Йотова в ООН по отношение на Украйна. След като стана ясно, че България фигурира в съвместното изявление в подкрепа на Украйна президентът заяви, че такова не е подписвала и че не е участвала в общата снимка.

Според него този разнобой показва именно, че България не уважава себе си. "Това нещо е срам", заяви още Денков. ОЩЕ: ГЕРБ за поведението на България в ООН: Кандидатът Йотова се разграничи от президента Йотова (ВИДЕО)

Външна политика тука има - тука няма

"Виждаме пореден случай на външна политика от типа тука има- тука няма. Така, както имахме министър-председател и външен министър, които от Киев иот Париж казваха противоположни неща, сега виждаме ръководител на делегацията, президент да говори точно обратното на това, което външно министерство е подало като решение на правителството на България за подкрепа на Украйна срещу войната, която започна Русия срещу нейния съсед", каза още Денков.

По думите му няма държава, която по този начин да се държи с институциите си. ОЩЕ: "Твърди ли Йотова, че Кая Калас лъже?": Надежда Йорданова с питане и критика към президента (ВИДЕО)