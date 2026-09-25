"Защо не го декларира?": ПП обвини Слави Василев в частен интерес за горивата (ВИДЕО)

Защо Слави Василев не е декларирал частен интерес по време на дебата за разрешаването на износа на дизел от България. Този въпрос постави председателят на парламентарната група на "Продължаваме промяната" акад. Николай Денков пред медиите в Народното събрание, уточнявайки, че депутатът от "Прогресивна България" е имал фирма за износ на петрол и петролни продукти, която впоследствие прехвърлил на баща си.

"В сряда взехме едно от най-важните решения на това Народното събрание - да се позволи износа на дизел от България, като основно лице в обсъждането беше г-н Слави Василев", обясни Денков и допълни, че според член 145 от Правилника за организацията и дейността на парламента, който е с ранг на закон, при внасяне на законопроекти, изказване или гласуване в пленарно заседание или комисия, народен представител с частен интерес по смисъла на Закона за противодействие на корупцията, е длъжен да го декларира.

"Не чух г-н Слави Василев да го декларира. Той да обясни защо не е декларирал твоа обстоятелство", призова Денков.

По думите му по този начин Слави Василев попада в полето на Закона за противодействие на корупцията.

Решението на парламента

След остри спорове и взаимни обвинения между управляващи и опозиция парламентът отмени временната забрана за износ на нефтопродукти, въведена преди година от предишното Народно събрание. Решението беше подкрепено с 121 гласа, като зад него застана мнозинството на "Прогресивна България". Мярката, която засегна основно износа на дизел и керосин, беше въведена спешно от тогавашното мнозинство на ГЕРБ, ДПС, БСП и ИТН. Причината бяха санкциите на САЩ срещу руските енергийни компании, сред които и "Лукойл", опериращ в България. Тогава управляващите аргументираха забраната с опасения от спекулативно повишаване на цените на горивата. ОЩЕ: 121 гласа свалиха забраната за износ на горива