"Многопластовата" дипломация, епизод пореден: България пак (не) подписа декларацията в подкрепа на Украйна

Нов външнополитически маньовър от типа "многопластова" дипломация проведе България в рамките на няколко часа късно в четвъртък вечер относно присъединяването на страната ни към декларацията в подкрепа на Украйна, която осъжда руската агресия. Документът бе подписан и анонсиран пред Общото събрание на ООН и включва подкрепата на 50 държави, сред които и България. Оказа се обаче, че дали заради предизборната кампания, дали заради притеснение как ще се възприеме ходът във вътрешнополитически план от избирателите, президентът Илияна Йотова и външният министър Велислава Петрова се разминаха в обясненията си кой какво е подписвал или не.

В своя позиция в четвъртък вечер Йотова се разграничи от декларацията, а от МВнР казаха, че "България се е присъединила към съвместната декларация за Украйна, която беше приета пред Общото събрание на ООН, но българската национална позиция не е отразена в пълнота в документа".

Новината идва след като в централата на ООН в Ню Йорк беше представена декларацията, в която ясно се осъжда руската агресия срещу Украйна и се отправя призив Русия да приеме прекратяване на огъня. Текстът на документа беше качен на страницата на Министерството на външните работи на Украйна, но такава новина липсваше на сайта на МВнР. Часове по-късно от външното ни министерство потвърдиха, че България се е присъединила към декларацията и че страната подкрепя европейското единство и затова е подкрепила документа.

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Според МВнР той съдържа принципни позиции в защита на международното право и призив за мир, които България последователно подкрепя. В същото време МВнР добави, че българската национална позиция, представена от Йотова в речта ѝ пред ООН, не е била отразена в пълнота в текста.

"Това изявление не се подписва"

"Многопластовата" дипломация, както самите управляващи от "Прогресивна България" описаха външната си политика, се отрази и в позицията на президентството. От екипа на Йотова подчертаха, че "това изявление не се подписва". По думите ѝ декларацията е била изпратена предварително до държавите членки, но България не е имала възможност да предложи промени, а направените предложения за редакция не са били приети.

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Йотова допълни, че по тази причина не е присъствала на разширеното заседание на Съвета. Тя каза още, че е изложила българската позиция в речта си пред Общото събрание на ООН. "Няма военно решение за Украйна. Мир не може да бъде постигнат без участието на Украйна и Русия", повтори отново Йотова и представи идеята България да предложи международна инициатива за сигурността и свободното корабоплаване в Черно море.

Противоречията за Украйна

Това не е първият случай, в който управяващите дават различни обяснения за подкрепа на международен документ за Украйна.

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Припомняме, че на 25 юни Радев отказа да подпише декларация на Източния фланг на НАТО, в която Русия беше определена като заплаха. Но няколко дни по-късно подписа друга декларация на НАТО със същите думи в нея.

На 8 юли в Анкара Радев съобщи, че България ще подкрепя Украйна финансово според възможностите си. На следващия ден каза, че "такива възможности няма".

Снимка: Ивайло Илиев/Actualno.com

Кулминацията дойде на 14 юли в Париж. Там Радев каза, че мястото на България не е в Коалицията на желаещите - международен формат от държави, чиято цел е да координира военна, техническа и финансова подкрепа за Украйна. "Свободна точка" припомня, че там Радев каза, че е отказал покана на френския президент Еманюел Макрон да участва в срещата на Коалицията. Но още на следващия ден Петрова отиде в Киев и подписа декларация, в която се ангажира България да подкрепя Коалицията и да разшири участието си.

Външното министерство отрече да има противоречие с Радев. То нарече срещата "неформална" и каза, че декларацията "няма правно обвързващ характер". Не е ясно какво означава това, защото декларацията е писмен документ, подписан заедно с още осем държави. Впоследствие Петрова още веднъж защити отсъствието на България от международна среща за помощ на Украйна, като каза, че България не е имала с какво да допринесе към Коалицията на желаещите.

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