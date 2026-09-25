"Твърди ли Йотова, че Кая Калас лъже?": Надежда Йорданова с питане и критика към президента (ВИДЕО)

Твърди ли президентът Йотова, че Кая Калас лъже? Това пита председателят на парламентарната група на "Демократична България" Надежда Йорданова пред медиите във връзка с поведението на президента Илияна Йотова в ООН по отношение на Украйна. След като стана ясно, че България фигурира в съвместното изявление в подкрепа на Украйна президентът заяви, че такова не е подписвала и че не е участвала в общата снимка.

Надежда Йорданова обърна внимание, че именно върховният представител на ЕС по въпросите на външната политика и сигурността Кая Калас е обявила пред медиите, че България подкрепя това съвместно изявление.

Според Надежда Йорданова това петни името на България и определи случая като голям скандал.

Шикалкави ли МВнР?

Йорданова обвини МВнР, че шикалкави по въпроса, обръщайки внимание, че всички, произвели този скандал много добре знаят как се съгласуват документи от подобен характер. "Тук се опитват зад процедури да скрият отговора на големия въпрос - България къде стои по тази тема", добави още Йорданова, уточнявайки, че страната, която не иска да подкрепи документ на ООН, трябва да направи изрично заявление.

"Тази ситуация е абсурдна. Не може две институции в България да заявяват противоречиви становища относно каква е точно позицията на България по тази тема. Мнозинството крие това, отказва да изясни това пред българските граждани", смята още тя.

Според нея трябва да има устойчив и справедлив мир, който да гарантира сигурността на суверенитета на Украйна и нейната територия, а Русия да спре незабавно агресията и да се оттегли от териториите, които е окупирала. ОЩЕ: ГЕРБ за поведението на България в ООН: Кандидатът Йотова се разграничи от президента Йотова (ВИДЕО)