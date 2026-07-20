"Демократична България" иска пълна информация, преди да реши за американските самолети в Безмер (ВИДЕО)

Решението как да гласуваме за разполагането на американски самолети-цистерни в Безмер е стратегическо и ще го вземем едва след като премиерът, министърът на отбраната и службите предоставят цялата информация по случая, както и има ли напредък по поставеното от Радев условие за падането на американските визи за България. Това заявиха двама от лидерите на "Демократична България" Ивайло Мирчев и Божидар Божанов в коментар по темата на деня пред Народното събрание.

"Ще изискаме абсолютно цялата информация, защото такива важни стратегически решения не могат да се вземат само на базата на една заявка. Искаме да видим всички документи, да чуем службите, премиера и министъра на отбраната, преди да формираме окончателната си позиция. Отново призоваваме президента Йотова да свика Консултативен съвет за национална сигурност - днес изпратихме и официално писмо до нея", заяви съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов. Още: Нови конкурси за директори на болници: ДБ с подробни мерки срещу здравната корупция

Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев бе категоричен, че ако се разположат самолетите-цистерни на летището в Безмер, правителството трябва да действа като служебния премиер Андрей Гюров. По време на управлението си Гюров поиска от Гърция разполагането на батарея Patriot на нейна територия, за да бъде защитена и България в условията на реален риск от атаки с балистични ракети.

"Важно е да си отговорим и защо се стигна дотук. Румен Радев заяви, че България се оттегля от Коалицията на желаещите, която заедно с Украйна стартира Freya. Това е проект за противодействие на балистични заплахи от Русия и други страни, както и за изграждане на противоракетна отбрана в Европа. След оттеглянето на САЩ от континенталната отбрана и започването на този проект, България можеше да бъде важна част от него и да подсигури собствената си въздушна отбрана", подчерта Мирчев.

Политическите лидери заявиха, че по отношение на Иран и Близкия изток България трябва активно да участва във формирането на и да се придържа към общоевропейската позиция, вместо да действа индивидуално и безотговорно. Още: "Парите за здраве изтичат": ДБ с идеи срещу широко отворените кранчета

"Много е важно България да бъде част от общоевропейския проект Freya за противоракетна отбрана, за да бъде страната ни истински защитена. Неучаствайки, изпълняваме желанието на Путин България да бъде беззащитна от балистични ракети, както всъщност е и в момента", заключи Мирчев.