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Правителството предлага на НС да разреши пребиваване на самолети от САЩ на летище „Безмер“

20 юли 2026, 20:01 часа 277 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Правителството предлага на НС да разреши пребиваване на самолети от САЩ на летище „Безмер“

Министерският съвет предлага на Народното събрание да разреши пребиваването на територията на Република България на до осем самолета КС-135, до 250 военнослужещи от въоръжените сили на САЩ с лично оръжие и боеприпаси, както и необходимото летищно оборудване. Решението е на база получена дипломатическа нота от САЩ с искане те да бъдат разположени в авиационна база „Безмер“ за периода от 24 юли до 1 октомври 2026 г. Целта е осигуряване на подкрепа на операции на САЩ в Близкия изток.

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Предложението

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Предложението на правителството е в съответствие със Споразумението между Република България и САЩ за сътрудничество в областта на отбраната от 2006 г., съгласно което авиационна база „Безмер“ е определена за съоръжение за съвместно използване. С оглед характера на заявеното намерение за пребиваването, обявено в нотата на САЩ, решението за пребиваване трябва да бъде взето от Народното събрание.

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Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
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