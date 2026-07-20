"Външната политика е в режим на свободно падане": ГЕРБ отвърна на Радев и попита за визите за САЩ (ВИДЕО)

"Ако някой си е мислил, че досега се и изпълнявала някаква фигура от висшия пилотаж, то след днешните изявления на премиера Радев сме сигурни, че държавата или поне външната й политика са в режим на свободно падане. Не знам за целите на вътрешната консумация, но беше направена една поредна илюзия, за това че България води политика, ориентирана към национален интерес", каза депутатът от ГЕРБ и бивш външен министър Георг Георгиев във връзка с последните изяви на премиера Румен Радев за външната политика на страната по време на годишната среща с посланиците.

Георгиев отговори и на обвиненията на премиера Румен Радев, че правителството на Бойко Борисов и Делян Пеевски е заобиколило парламента при разрешаването на пребиваване на американските военни самолети на летище "Васил Левски".

Той обясни обаче, че сега се налага такова решение, но в началото на годината, когато кабинетът "Желязков" разрешава - сме били в различна хипотеза.

Георгиев обясни, че в нота от миналата година американската страна е искала разрешение за учение на НАТО, което не изисква решение на Народното събрание.

"От изнесената от премиера Радев информация американската страна иска вече за операция в Близкия изток разрешение за пребиваване на тези самолети. Тук се иска разрешение на Народното събрание", обясни Георгиев.

ГЕРБ питат и какво става с визите за САЩ?

ГЕРБ се поинтересуваха и какво става с визите за САЩ.

"Не виждам България да е получила разрешение за визите. Спомняте си преди няколко месеца много помпозно Радев заяви, че е искал от президента Тръмп отпадане на визите за пътуване на българи в САЩ. Има нещо, което по тази линия не знаем ли?", попита още Георгиев.

Според ГЕРБ ситуацията прилича на онзи виц: "Какво стана с визите? Визите остават, ами и тогава и самолетите остават". ОЩЕ: "Настойчиво поставих въпроса": Радев разговарял с Тръмп за визите и американските самолети в София

Как ще гласува "Прогресивна България"?

ГЕРБ се интересуват и каква ще е позицията на мнозинството в парламента от "Прогресивна България".

"Премиерът Радев може би забравя или все още се чувства като президент, но той е лидерът на най-голямата формация в Народното събрание. Пълното мнозинство се подчинява на решението на премиера Радев, а ние днес не чухме каква ще бъде позицяита на премиера Радев", каза Георгиев.

От думите му стана ясно, че ГЕРБ като системна партия ще гласува "за" даването на това разрешени, но последната дума ще бъде на мнозинството.

Според него да се крие министър-председателят зад мнозинството е меко казано странно и озадачаващо.

Междувременно Христо Гаджев от ГЕРБ коментира, че снощи от комисията по отбрана са били уведомени по чата за извънредно заседание, но депутатите от "Прогресивна България" не са имали яснота какво ще се гледа. ОЩЕ: САЩ са поискали да разположат техни самолети от войната срещу Иран на летище "Безмер", Радев е "ЗА"