"Сигналите на ДПС са израз на отчаяние": Помогнал ли е Демерджиев за разширяване на списъка "Магнитски"?

"ДПС - изобщо н яма да ги коментирам. Сигналите на ДПС са израз на отчаяние, аз ги разбирам, но не мога да им помогна", каза вицепремиерът и министър на вътрешните работи Иван Демерджиев във връзка със сигналите на ДПС срещу него за неправомерно използване на власт. Изявлението на вътрешния министър дойде веднага след завръщането му от САЩ, където обсъди ефективното прилагане на санкциите по "Магнитски".

Ще се разшири ли списъкът "Магнитски?

Демерджиев отговори и на въпрос дали е разговарял с финансовата служба на САЩ за разширяване на списъка с лица по "Магнитски".

Той поясни, че дали ще бъде разширяван списъкът, това е изцяло в прерогативите на тяхната финансова служба.

"Те си решават, те преценяват, по този въпрос нямаме касателство", обясни Демерджиев. ОЩЕ: Митов: Лявото правителство в България се бори с левия екстремизъм в САЩ (ВИДЕО)

Предоставил е информация на САЩ

Вътрешният минсистър поясни, че темата на разговорите е била тези санкции да бъдат ефективни и лицата, на които те са наложени, да ги търпят ефективно, а не да ги заобикалят.

"Предоставихме данни за немалко хора, но ще предоставим за още повече. Има сериозен интерес да се установят хората, които правят опити да се избегнат санкциите и които извършват престъпна дейност, която може да бъде квалифицирана като федерално престъпление по законите на САЩ", добави още Демерджиев.

Според него България и САЩ имат сходни разбирания по някои от важните въпроси, включително от ефективността на наложените санкции по закона "Магнитски", в това число и българи, както и да се предприемат действия спрямо тези, които ги подпомагат да заобиколят тези санкции.

Демерджиев изрази мнение, че трябва внимателно да се анализират техните действия и те да бъдат обект на внимание не само на българските правоохранителни органи, а и на правоохранителните органи в САЩ. ОЩЕ: "Има данни и за федерални престъпления": Демерджиев информира САЩ за заобикаляне на санкциите по закона "Магнитски" у нас