Парламентът втори ден е блокиран: ГЕРБ продължава бойкота след изблика на Борисов

Народното събрание за втори пореден ден не успя да събере необходимия кворум, след като депутатите на ГЕРБ отново отказаха да се регистрират в пленарната зала. Причината за парализата в парламента е политическата закана на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който след слабото представяне на партията на частичните избори в Пазарджик обяви, че повече няма да осигурява кворума за работата на Народното събрание.

В реч, която предизвика трусове в управлението, Борисов обвини партньорите си в това, че са "взели на концесия" министерства и държавни институции и призова премиера Росен Желязков да "преформатира" кабинета. Още: "Пеевски може да купи България евтино": Иван Христанов за "планираната акция" след вота в Пазарджик (ВИДЕО)

Блокадата продължава

Днес в залата се регистрираха едва 71 народни представители – с десет повече от вчера, но отново далеч под изискуемите 121. Сред присъстващите бяха депутати от "Продължаваме промяната – Демократична България", МЕЧ, АПС, „Величие“ и деветима от БСП, които са част от управляващата коалиция. "Има такъв народ" не се регистрираха, а депутатите на "Възраждане" отново присъстваха без да участват във формирането на кворума. В залата липсваха напълно представителите на ГЕРБ и "ДПС-Ново начало". Още: Президентът с първи коментар за изблика на Борисов

Председателят на Народното събрание Наталия Киселова обяви, че следващото заседание ще се проведе утре от 9:00 ч., но политическите анализатори очакват блокадата да продължи. Засега Борисов не е дал знак, че ще промени решението си – а думите му от началото на седмицата звучат все по-реално: "Ще изкараме няколко дни без кворум, и то ще си замине правителството."