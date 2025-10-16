Войната в Украйна:

Парламентът втори ден е блокиран: ГЕРБ продължава бойкота след изблика на Борисов

16 октомври 2025
Народното събрание за втори пореден ден не успя да събере необходимия кворум, след като депутатите на ГЕРБ отново отказаха да се регистрират в пленарната зала. Причината за парализата в парламента е политическата закана на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който след слабото представяне на партията на частичните избори в Пазарджик обяви, че повече няма да осигурява кворума за работата на Народното събрание.

В реч, която предизвика трусове в управлението, Борисов обвини партньорите си в това, че са "взели на концесия" министерства и държавни институции и призова премиера Росен Желязков да "преформатира" кабинета. Още: "Пеевски може да купи България евтино": Иван Христанов за "планираната акция" след вота в Пазарджик (ВИДЕО)

Блокадата продължава

Днес в залата се регистрираха едва 71 народни представители – с десет повече от вчера, но отново далеч под изискуемите 121. Сред присъстващите бяха депутати от "Продължаваме промяната – Демократична България", МЕЧ, АПС, „Величие“ и деветима от БСП, които са част от управляващата коалиция. "Има такъв народ" не се регистрираха, а депутатите на "Възраждане" отново присъстваха без да участват във формирането на кворума. В залата липсваха напълно представителите на ГЕРБ и "ДПС-Ново начало". Още: Президентът с първи коментар за изблика на Борисов

Председателят на Народното събрание Наталия Киселова обяви, че следващото заседание ще се проведе утре от 9:00 ч., но политическите анализатори очакват блокадата да продължи. Засега Борисов не е дал знак, че ще промени решението си – а думите му от началото на седмицата звучат все по-реално: "Ще изкараме няколко дни без кворум, и то ще си замине правителството."

Ивайло Анев
