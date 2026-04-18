Ден за размисъл преди изборите на 19 април 2026 г.

Днешната събота е ден за размисъл преди утрешните предсрочни парламентарни избори.

Съгласно Изборния кодекс (ИК) от полунощ (00:00 часа) на 18 април до приключването на изборния ден в 20:00 часа се забранява предизборната агитация. Изборният ден може да бъде удължен до 21:00 часа, когато пред секцията има негласували избиратели. Местната власт има право да забрани продажбата на алкохол на територията на общината си.

На социологическите агенции се забранява да оповестяват допитвания до общественото мнение по повод изборите под каквато и да е форма 24 часа преди изборния ден до обявяване края на изборния ден на територията на страната според ИК. Специално от Централната избирателна комисия (ЦИК) забраниха и оповестяването на екзитполове в рамките на самия ден и в социалните мрежи и канали на медиите във Facebook, Viber, YouTube и TikTok например.

В деня на вота се забранява поставянето на агитационни материали на партии, коалиции и инициативни комитети в изборните помещения, както и на разстояние по-малко от 50 метра от входа на сградата, в която е изборното помещение.

Снимка: Ивайло Илиев/Actualno.com

Ако агитационен материал бъде поставен извън рамките на предизборната кампания, този, който го е поставил, подлежи на санкции. Според ИК на лице, което наруши забраната, се налага глоба или имуществена санкция в размер от 1000 до 3000 лв. Когато нарушението е извършено повторно, глобата или имуществената санкция е в размер от 3000 до 10 000 лв., информира БНР.

За оповестяване на резултатите от проучвания за изхода от вота 24 часа преди изборния ден до неговото приключване, на лице, което наруши разпоредбите, се налага глоба или имуществена санкция в размер от 2000 до 5000 лв. Когато нарушението е извършено повторно, глобата или имуществената санкция е в размер от 5000 до 10 000 лв.

