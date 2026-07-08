Депутатите на Пеевски в Европарламента вече са заедно с ИТН (СНИМКИ)

Евродепутатите на Пеевски в Брюксел Елена Йончева и Танер Кабилов вече са част от групата на Европейските консерватори и реформисти. В същото европейско семейство в Европейския парламент членува и Ивайло Вълчев от "Има такъв народ". Историята помни и присъствието на депутатите от ВМРО Андрей Слабаков и Ангел Джамбазки в предишния мандат на ЕП.

Сега съобщението беше направено в началото на пленарното заседание на европарламента в Страсбург на 8 юли. Досега двамата евродепутати на ДПС бяха независими членове на ЕП, след като в края на 2024 г. бяха изгонени от групата на "Обнови Европа" след разцеплението в ДПС. Въпреки това от пресцентъра на партията подчертават, че двамата били "напуснали" сами европейското семейство.

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Протест

Иначе за асоциирането на Йончева и Кабилов се разбра от писмо до БТА, изпратено от евродепутата Ивайло Вълчев от ИТН - единственият засега български представител в групата на ЕКР.

"Искам да заявя ясно, че не подкрепих и не подкрепям тяхното присъединяване към групата, като ясно съм изложил доводите си пред бюрото на ЕКР, пред двамата съпредседатели и пред членовете на парламентарната ни група. Смятам, че към членството в нашата група трябва да има високи политически и морални изисквания", пише Вълчев.

Според него не е достатъчен мотивът, че всяка политическа група в Европейския парламент търси възможности за разрастване с цел придобиване на по-голямо влияние. Не е достатъчно и някой да търси ново политическо семейство.

Припомняме ви, че само за две години Елена Йончева сменя четвърта парламентарна група, а Танер Кабилов - три.

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По този начин членове на групата на Европейските консерватори и реформисти в ЕП са вече 84 представители от 19 държави. Това е четвъртото по големина политическо семейство.