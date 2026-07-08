Приятелството не го пише в обявите за работа

Търсенето на нова работа винаги е предизвикателство. В обявите обикновено можем да открием условията, работното време и характеристиката на позицията. Но трудно можем да предвидим дали това място ще се превърне в част от живота ни за следващите 20 години. Дали там ще срещнем хора, с които ще останем приятели завинаги и дали това място ще бъде среда за нашето израстване – не само като професионалисти, но и като хора. Със сигурност Любомира Генова не е предполагала всичко това, когато преди 20 години започва работа във филиала на Kaufland България в столичния квартал Младост 3. Днес тя е ръководител сектор „Свежи храни“, част от сплотен екип и човек, който говори за работата си с увереността на професионалист, преминал през много промени, предизвикателства и лични победи.

Когато намериш „твоите“ хора

От малка Любомира винаги е била екипен играч. Казва, че в един колектив трябва да забравиш за самосиндикалните решения и винаги да мислиш за останалите.

Първите й дни в Kaufland минават като миг. Всичко е ново, динамиката е голяма. Тогава Любомира работи на витрина с обслужване и както самата тя казва „в началото не правех разлика между филе и бут, всичко беше ново за мен“. Предизвикателствата пред нея са много и не е тайна, че тогава дори мисли да потърси нова работа.

В този момент обаче тя среща „своите“ хора. Именно колективът за нея е една от причините да бъде 20 години в компанията. Възможностите за развитие и това, че работата е много разнообразна също я мотивират да продължава.

През годините Любомира преминава през различни позиции – от служител до ръководител отдел „Деликатеси“, а днес ръководи цял сектор „Свежи храни“.

За нея добрият резултат никога не е индивидуално постижение, а обща заслуга на екипа.

През годините работата ѝ носи и приятелства, които излизат извън рамките на ежедневните задачи. Някои колеги остават близки, дори когато пътищата им в компанията се разделят. Други се превръщат в учители, чиито уроци тя си припомня и до днес. „Кой какво ти дава по пътя е много важно. Научих се на много търпение и как да се извиня, когато греша“, споделя тя.

Да се променяш с компанията

За 20 години Любомира вижда как компанията се променя пред очите й. Процесите стават по-технологични, навлизат нови системи, дигитални решения и каси на самообслужване.

Това неизменно кореспондира и с развитието на служителите. „Самите ние като служители много сме се променили, често имаме обучения, в крак сме с новите технологии, но и не само. Общуването с клиентите не остава на заден план“, разказва тя.

Именно една от най-ценните страни на работата за нея остава контактът с клиентите. В квартален филиал, като този в Младост 3, много от хората са познати лица. Поздравяват я на улицата, търсят я за съвет, понякога разчитат на нея и извън стандартното обслужване. „Клиентите оценяват малките жестове. Не е нужно да е нещо грандиозно, за да си тръгне човек доволен“, казва от опит Любомира и добавя, че доволните клиенти винаги се връщат при нея, защото й имат доверие.

20 години, описани с една дума

Ако трябва да опише тези 20 години с една дума, Любомира избира „динамика“. За нея работата в Kaufland е постоянство, отговорност и развитие не само към задачите, но и към хората. Вярва, че компанията изгражда характер, защото всеки ден носи нови ситуации, решения и уроци.

„Гордея се първо със себе си, а след това с всичко, което постигаме като екип в работата“, казва тя.

Днес тя се определя като щастлив човек. Обича разходките със семейството си, природата и времето с внучето си, което нарича едно от най-хубавите неща в живота си.

Поглеждайки назад, Любомира знае, че изборът ѝ е бил правилният. Една обява за работа я отвежда не просто до нова позиция, а до хора, уроци, приятелства и 20 години, които днес нарича своя професионална история. А за хората, които днес търсят своето място, Kaufland има отворени свободни позиции за служители на витрина. Защото понякога една кандидатура е началото на много повече от нова работа.