Отмяна на "Боташ": Асен Василев нарече договореното замразяване от Радев неизгодно за България (ВИДЕО)

"След като замразиха майчински, детски, заплати на лекари и т.н., решиха да замразят и "Боташ". Дотук добре, въпросът е защо "Боташ" не е отменен като договор. Замразяване за 15 месеца остава още 9 години, които ще трябва да плащаме тези 500 хил. долара на ден", заяви лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев пред медиите в парламента след като правителството на Румен Радев обяви, че замразява договора с турската държавна енергийна компания.

Според него е проблем, че въпросният протокол за замразяване не е публичен, а когато става въпрос за милиарди от джоба на българските данъкоплатци, тези договори трябва да станат достояние.

"Този договор е изключително неизгоден за България, плащаме без да получаваме нищо и е директно нарушаване на българския национален интерес. Може би, когато г-н Радев говори за национален интерес, говори за друг национален интерес, а не за българския", добави още Василев.

"Радев страда от амнезия"

Василев не е доволен и от думите на премиера Радев, че кабинетът Петков-Василев е оставил България без газ.

"Някои български политици явно страдат от амнезия, само ще припомня на г-н Радев, че освен двата танкера, които бяха получени по времето на кабинета "Петков" - бяха договорени още пет танкера втечнен газ, които бяха напълно достатъчни България да мине зимата. Само че правителството на Гълъб Донев ги отказа, след което Радев подписа абсолютно неизгодния за България договор с "Боташ", добави Василев. ОЩЕ: След среща между Радев и Ердоган: Договорът с "Боташ" се замразява за 15 месеца