Демерджиев намекна, че Пеевски има частен самолет - над 180 полета са плащани с пари от КТБ?

"Въпросът е как политик, започнал от лидер на младежко НДСВ има финансов ресурс да заплаща над 180 полета с частен самолет. Как санкциониран по "Магнитски" си позволява плащането на тези полети? Тук също има интересни данни. Адвокатът, който го е придружавал на полета, изниква въпроса дали не е представлявал дружества, които не са придобили активи например от КТБ и има ли връзка между плащанията на сметките на Пеевски за част от полетите и придобиването на част от тези активи." Това заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и потвърди, че се извършват допълнителни проверки по случая с полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски, като според него има редица въпроси, които изискват отговор.

"Има случаи, в които един и същ частен самолет се ползва основно от Делян Пеевски. Ще изясним дали този самолет не е негов. Възложил съм редица проверки и този случай ще бъде изяснен изцяло. Въпросът не е защо се проверява Пеевски, а защо години наред никой не дръзна да проверява Пеевски", каза още Демерджиев.

По думите му след като от ДПС знаят от кои системи е придобита информация, значи знаят и каква информация е придобита. "Тези хора, които питат, знаят, че имаме отговори, а тези отговори са неудобни. Фокусът се измества основно към Десислава Атанасова, а големите въпроси са други и дали има срастване между магистрати, политици и бизнес - нещо, което наричаме олигархия и срещу което се борим", подчерта още той.

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Демерджиев подчерта, че проверките не са насочени към конкретна личност. "Не само Пеевски, а всеки в България ще бъде проверяван, когато има данни и основания за това", добави той.

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Издирването на 11-годишната Наталия

Вътрешният министър коментира и издирването на 11-годишната Наталия, която изчезна във Варненско. По думите му от началото на седмицата главният секретар на МВР лично координира действията по случая, тъй като Демерджиев не е удовлетворен от действията на областната дирекция по случая до момента. "Вярвам, че скоро ще разрешим случая. Включени са допълнителни полицейски сили, доброволци, претърсват се труднодостъпни местности", каза той.

Според него човекът, отвел детето, познава много добре района, което усложнява издирването. "Няма данни да са напуснали района, но ме тревожи фактът, че мъжът е имал и предишни подобни случаи, а очевидно реакцията тогава не е била адекватна", заяви Демерджиев.

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