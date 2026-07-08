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Насилие на плажа: Мъж нападна и тежко рани ученик от София

08 юли 2026, 11:56 часа 708 прочитания 2 коментара
Снимка: iStock
Насилие на плажа: Мъж нападна и тежко рани ученик от София

Мъж от Свищов е задържан, след като е ударил 17-годишен ученик от София и му избил три предни зъба, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Бургас. Инцидентът е станал около 1:00 часа на 7 юли на плаж "Атлиман" край бар "Краун" в Китен. Сигналът е подаден в Районното управление в Приморско от ръководител на ученическа група, в която бил и пострадалият младеж.

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По първоначални данни между група ученици и непознат за тях мъж е възникнал конфликт, при който 40-годишният нападнал едно от момчетата и му нанесъл удар в лицето.

Срещу задържаният е повдигнато обвинение, а с постановление на прокуратурата му е наложена мярка за неотклонение "задържане под стража" за срок до 72 часа.

По случая е образувано досъдебно производство.

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Китен побой нападение плаж
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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