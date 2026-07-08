Майсторите си направиха асоциация

Майсторите в България вече си имат свое сдружение - Асоциация на специалистите по вътрешни ремонти (АСВЕР). Новината съобщи Лозан Лозанов, строителен предприемач и инвеститор.

АСВЕР е сдружение с нестопанска цел, което обединява специалисти, фирми, производители, доставчици и други участници в сектора на вътрешните ремонти и довършителните строителни дейности. Основната му цел е да създава професионални стандарти, да повишава качеството в бранша, да защитава авторитета на професионалистите и да изгражда организирана професионална общност.

Какво е АСВЕР?

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Асоциацията цели да бъде професионална система с контрол, в която участието не се получава автоматично, а се основава на съответствие със стандарти, поведение, репутация и реална дейност в сектора.

Целта е да има наложени професионални стандарти за изпълнение, прозрачност и коректни отношения между клиенти и членовете на Асоциацията.

Сдружението ще свързва майстори, фирми, проектанти, производители и доставчици около обща професионална рамка.

Кандидатите за членове на Асоциацията могат да бъдат лица или организации с реална дейност, професионален опит и добра репутация, които приемат устава, вътрешния правилник и стандартите на асоциацията.

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"След години работа на терен, срещи с хиляди майстори, разговори с клиенти, производители и фирми, стана ясно едно – браншът има нужда от общност, която да работи за качеството, професионализма и развитието му. Затова създадохме АСВЕР – първата по рода си асоциация в България, обединяваща специалистите в сферата на вътрешните ремонти", написа Лозанов.

"Нашата цел не е просто да съберем хора под едно име. Целта ни е да изградим професионален стандарт, да насърчим добрите практики, да повишим доверието в бранша и да дадем реална стойност както на професионалистите, така и на техните клиенти. Вярвам, че когато работим заедно, споделяме знания и поставяме качеството на първо място, можем да променим начина, по който се развива секторът на вътрешните ремонти в България. Това е само началото. Предстоят обучения, инициативи, партньорства и възможности за всички, които искат да бъдат част от една по-силна, по-отговорна и по-уважавана професионална общност", допълни още той.