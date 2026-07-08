Българите са го решили на своеобразен референдум: ГЕРБ искат да остане смесеното гласуване (ВИДЕО)

Депутатът от ГЕРБ-СДС Стефан Арсов обяви пред медиите в парламента, че формацията ще гласува против отпадането на смесеното гласуване с хартия и машина. Думите му дойдоха в контекста на предложението на "Прогресивна България" за промени в Изборния кодекс, с които се иска връщане на изцяло машинния вот. От ГЕРБ заявиха, че нищо не ги притеснява в изцяло машинния вот, но отчетоха, че такова има в Бразилия, Бутан, Индия, а в Европа единствената държава е Белгия, но там то е смесено.

Своеобразният референдум на българите - подкрепа за смесен вот

Според ГЕРБ българските граждани на последните избори са направили своеобразен референдум в подкрепа на смесеното гласуване - с машини и хартия.

"Прогресивна България" дойде на власт с тази форма на гласуване, т.е. с хартия и машина и това, което ние сме направили като анализ показва, че 50% от българското население гласува с машини, 50% гласува на хартия. Какво означава това? Това означава, че тази форма на смесено гласуване работи и смятаме, че е добра форма за последващи избори", заяви той.

Изборния кодекс се отваря преди президентския вот

От ГЕРБ питат кое налага отварянето на Изборния кодекс при положение, че има препоръки на Венецианската комисия и ОССЕ, че отварянето на изборното законодателство не би следвало да е основна тема.

На въпрос дали ГЕРБ не са отваряли никога Изборния кодекс преди избори, друг депутат на Бойко Борисов в лицето на Красимир Терзиев отчете, че след последното разглеждане на Изборния кодекс преди последния вот - изборите са били най-честните досега. ОЩЕ: Промените в ИК: ДБ няма да подкрепи отпадането на район "Чужбина" (ВИДЕО)

Гласуването в чужбина

Стана ясно, че след анализ на МВнР ГЕРБ ще вземат решение дали ще подкрепят връщане на стария ред за гласуването в страни извън ЕС.

Припомняме, че в предишния парламент именно с гласовете на ГЕРБ, БСП, "Възраждане" и ИТН мина поправката, с която беше намален броят на секциите в страните извън Европейския съюз. ОЩЕ: "Прогресивна България" връща изцяло машинния вот